Atreverse, el clásico unitario de Alejandro Doria, regresa a la pantalla de Telefe Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 15:44

En el marco de los festejos por sus tres décadas de transmisión, Telefe pondrá en pantalla el próximo miércoles uno de los unitarios más emblemáticos y recordados de la historia de la televisión argentina, Atreverse.

A modo de homenaje al creador del unitario, Alejandro Doria, fallecido en 2009, la emisión se presentará a continuación de Jesús, dentro de un nuevo especial de las celebraciones del canal por sus "30 años juntos".

Atreverse se consagró en la pantalla de Telefe durante los años 1990 y 1991, y contó con la participación de destacados actores, entre ellos Miguel Ángel Solá, China Zorrilla, Oscar Martínez, Arturo Puig, Selva Alemán, Dora Baret, Juan Leyrado, Alicia Bruzzo, Jorge Marrale, Luisina Brando, Darío Grandinetti y Federico Luppi.

El ciclo obtuvo múltiples premios Martín Fierro en las categorías de mejor unitario y/o miniserie, mejor director y actores. Sobre la idea de crear una ficción de estas características para la pequeña pantalla, Doria contaba en 2001 que el proyecto se gestó tras un encuentro entre él y Gustavo Yankelevich en Punta del Este al comienzo de la temporada veraniega de 1990.

El director se recuperaba en la costa uruguaya de dos delicadas operaciones de columna en la casa de una amiga, a quien fue a buscar una noche al cine y allí se encontró con el empresario. "Fue muy directo y me comentó que al día siguiente se iba a hacer cargo de la gerencia de programación de Telefe y que quería un programa para los jueves a la noche con cierto prestigio, que no fuera caro y que sirviera para equilibrar la propuesta que estaba armando. Hacer televisión era lo último que quería hacer en ese momento pero la verdad es que no tenía ni un peso y acepté. Le comenté que no iba a hacer exteriores y que me alcanzaba con un día de grabación. "Con que hagamos ocho puntos de rating, me doy por satisfecho", me dijo antes del primer programa. Salimos con 'Alta en el cielo', que grabé en siete horas, y logramos 14 puntos. Una semana después, con 'Un negocio redondo', llegamos a 19. A la tercera semana andábamos por los 25 y luego llegamos a los 35 puntos. A Gustavo le debo esta vuelta, me dio mucho y se lo agradeceré toda la vida", afirmaba entonces el realizador.