Luis Ventura contó una intimidad de Daniela De Lucía tras conocerse la muerte de su padre: “Me llamó”

Desde que desembarcó en la pantalla de Telefe este lunes 23 de febrero, no hay quien no hable de Gran Hermano 2026. La edición “Generación Dorada” trajo varias sorpresas del formato que celebra sus 25 años. Sin embargo, no todas son buenas noticias. A menos de 48 horas de haber ingresado a la casa más famosa del país, Daniela De Lucía recibió la noticia de la muerte de su padre.

Daniela de Lucia ingresó al reality el lunes 23 de febrero ADRIAN DIAZ BERNINI

En ese sentido, es que mediante la cuenta oficial del reality que conduce Santiago del Moro emitieron un comunicado en el que revelaron cómo procedieron ante la situación. “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación. Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano”, expresaron.

El comunicado que emitió Gran Hermano tras la noticia de la muerte del padre de Daniela De Lucía (Foto: Instagram/@granhermanoar)

Según revelaron, cuando la coach y panelista se enteró del fallecimiento de su progenitor, decidió abandonar el juego. “Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”, agregaron.

Y completaron: “Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por Paula Varela En Intrusos (América). “Daniela De Lucía ingresó a la casa de Gran Hermano el primer día y es muy cercana a Andrea del Boca y a todo ese clan que se están acercando en la casa. Nos cuentan información directa que proviene del entorno de la familia que falleció su papá. Ella aún no lo sabe, se lo estarían comunicando en la casa esta tarde“, comentó al respecto.

La noticia fue dada a conocer por Paula Varela (Foto: Captura TV)

Luego, la periodista brindó información sobre el estado de salud del hombre. “Me dicen que el padre estaba mal. Ella sabía que su papá estaba mal antes de entrar a la casa, él padecía una enfermedad, estaba en silla de ruedas y tenía una salud bastante complicada“, indicó.

“El papá vivía en Tandil. Me cuentan que ella, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, estuvo allá con su papá para saludarlo, para despedirse, para contarle que entraba a la casa”, cerró.

Tras conocerse el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía, en A la tarde (América TV) se refirieron al tema y Luis Ventura sorprendió al comentar que la escritora se comunicó con él para pedirle su opinión antes de ingresar a la casa más famosa del país. “Voy a contar una intimidad. Antes de tomar la decisión de ingresar a Gran Hermano, Daniela me llamó porque quería tener una charla conmigo para pedirme asesoramiento”, dijo.

En esa línea, el periodista indicó que al escucharla sintió “una sensación ambivalente de alegría con tristeza”. “Me contó una historia del estado de un familiar, que evidentemente era el papá, que la tenía preocupada y que le daba como un resquemor el hecho de aceptar una propuesta que sabía que la iba a tener encerrada al menos varias semanas”, añadió.

Luego de comentar que lo llamó porque ella fue una de las personas que hicieron el curso de comunicación que da de APTRA, reveló su consejo: “Le dije: ‘Yo no lo dudo. Si tenés quién pueda asistir y abrigar a tu familiar, yo entraría sin ninguna duda’”.