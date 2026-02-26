La llamativa actitud de Wanda Nara frente al ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano

El estreno de Gran Hermano: Generación Dorada, por la pantalla de Telefe, arrancó con impacto y varias sorpresas que rápidamente dieron que hablar, y uno de los ingresos que más ruido generó fue el de Kennys Palacios. El peluquero, figura habitual del mundo mediático por su estrecha relación con Wanda Nara, decidió probar suerte en el reality más visto del país, lo que despertó tanto curiosidad como expectativas entre quienes siguen el formato. Sin embargo, más allá de su desembarco en la casa y de las primeras impresiones sobre su juego, lo que sorprendió a todos fue la inesperada reacción de la conductora en el momento en que su amigo cruzó la puerta.

Acostumbrada a manifestar apoyo público a sus amistades y a mostrarse activa en redes sociales, Wanda Nara esta vez sorprendió con una actitud completamente distinta: eligió el silencio. Tal como pudo verse en plataformas digitales, no hubo mensajes de aliento, ni historias celebrando el debut de Palacios, ni siquiera un “me gusta” en su presentación oficial. El gesto no pasó inadvertido y despertó todo tipo de especulaciones entre fans y usuarios, que comenzaron a preguntarse por qué la mediática optó por no pronunciarse en un momento tan importante para alguien que, hasta hace poco, formaba parte de su círculo más cercano.

El silencio de Wanda Nara en redes llamó la atención en el debut televisivo de Kennys Palacios en el reality (Foto: Instagram @kennyspalacios)

El martes 24 de febrero, día en que Kennys Palacios ingresó a la casa de Gran Hermano, Wanda Nara mantuvo su actividad habitual en redes sociales como si se tratara de una jornada más. Compartió imágenes de los looks que usó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, mostró la vista desde su casa e incluso publicó una foto junto a su pareja, Martín Migueles. Sin embargo, entre posteos y stories, no hubo ninguna referencia al debut televisivo de su amigo en el reality.

Mientras él celebró su ingreso, ella eligió no pronunciarse públicamente

En paralelo, el estilista sí se mostró entusiasmado con su llegada al programa y anunció su ingreso a través de un posteo en Instagram que no pasó desapercibido. Asimismo, acompañó la publicación con la canción de su amiga, “O Bicho Vai Pegar Remix”, y sumó una frase directa que apeló al apoyo del público: “¿Me hacen el aguante?”. El contraste entre la exposición de uno y el silencio del otro volvió a encender preguntas y alimentó las especulaciones entre quienes siguen de cerca cada movimiento de ambas figuras.

La ausencia de apoyo público encendió especulaciones entre seguidores (Foto: Instagram @kennyspalacios)

Sin dudas, la falta de reacción pública por parte de Wanda Nara llamó aún más la atención si se tiene en cuenta el vínculo de cercanía, complicidad y respaldo que mantuvo durante años con Kennys Palacios. Ese silencio inesperado no tardó en generar ruido en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a elaborar todo tipo de teorías y a preguntarse si existe un distanciamiento entre ellos o si, por el contrario, se trata simplemente de una jugada estratégica.