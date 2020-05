Ernestina Pais le pidió al gobierno ayuda para las Pymes. Crédito: Instagram

8 de mayo de 2020 • 02:03

El rubro gastronómico fue duramente golpeado por la actual pandemia del coronavirus. Y hoy todavía no sabe realmente cuándo va a poder abrir sus puertas. Desde hace años, Ernestina Pais reparte su trabajo periodístico con el manejo del restaurante gourmet Milion , ubicado en Recoleta, que funciona en una casa reciclada de 1913.

"Hace veinte años que estamos con este emprendimiento -contó en un móvil con América Noticias-. Éramos cuatro socios, pero lamentablemente perdimos uno el año pasado". Sin poder todavía retomar a pleno la actividad, pero con la esperanza de volver lo antes posible, el local decidió sumar la opción delivery. "Son alimentos envasados al vacío, que conservan sus nutrientes y que podés comprar en cantidad a precios acomodados, para que vos los puedas freezar y los servís como si estuvieras comiendo acá, pero en tu casa", reveló.

Sin embargo, la panelista de Intratables no considera aquella opción como una solución a la crisis: "Con 33 empleados de planta, el delivery va a ser solo un paliativo . La gastronomía está pasando un momento dramático, como un montón de otros rubros. Todos estamos tratando de mantener a nuestros empleados y a nuestros proveedores, si se corta la cadena de pagos, esto va a ser increíblemente grave".

El restaurante Milion fue uno de los negocios que logró completar todos los trámites necesarios para obtener ayuda del Gobierno. "Al tener la planta absolutamente registrada, y una relación con el banco de hace veinte años, recibimos el crédito con tasas acomodadas y todas esas cosas . Pero eso nos va a servir siempre y cuando tengamos algunos ahorros para completar los sueldos. Nosotros no suspendimos ni despedimos a nadie. La idea es que podamos encontrar un protocolo para poder abrir", explicó Pais.

La entrevista terminó con Ernestina llamando a la reflexión a Alberto Fernández y su equipo: "Nuestro personal es casi familia. Una cosa son las empresas enormes, y otra las Pymes, donde está el centro del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno tiene que ver que no es lo mismo una actividad que va a volver en 15 días, a otra que va a volver en septiembre . No se pueden tratar de la misma forma. Para nuestros compañeros gastronómicos, que tienen lugares pequeños y no tienen la posibilidad de abrir con distanciamiento social, como nosotros, tiene que haber ayuda".