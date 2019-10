Bailando 2019: la confesión hot de Karina "La Princesita"

Karina La Princesita reveló cómo es en la intimidad.

Desde la primera gala, a Karina "La Princesita" el jurado le viene pidiendo que rompa con la timidez. A pesar de tener mucho escenario encima como una de las referentes más importantes de la movida tropical, en general a la hora de bailar a la participante le ganan los nervios y se muestra muy tímida.

Sin embargo, el merengue fue una de las excepciones. Segura, seductora y desafiante, en varios instantes de la coreo "La Princesita" derrochó sensualidad, animándose a una propuesta hot que sorprendió al jurado. "Lo que yo creo -interpretó Flor Peña- es que estamos descubriendo una Karina en el 'Súper Bailando' que nadie imaginaba, más perra".

Mientras la mamá, al costado, elegía esconderse debajo de la campera que tenía puesta, su hija coincidió con la jurado: " Estoy mostrando lo que soy en la intimidad. Soy como timidita en público, y no tan timidita en lo privado".

A la hora de de dar su devolución, Marcelo Polino coincidió con su compañera: "Estás muy sexy, me parece que hay que explotar la sensualidad de Karina. Ahora, cuando los chongos te escriban, contestales rápido porque el otro día tardaste cuatro días en responderme un mensaje".

Desde su rol de miembro del BAR, Flavio Mendoza, quien es en parte responsable de este cambio de la cantante gracias a Siddharta, coincidió con sus compañeros del jurado: "Estás muy lanzada. A mí me costó mucho sacarle lo que pude sacarle en el teatro, pero la siento liberada gracias a este programa y me da mucha felicidad". Al mismo tiempo reveló que será el responsable del espectáculo que la cantante hará el 23 de noviembre por sus 15 años de carrera en el Gran Rex.

También, ante el pedido de Marcelo Tinelli, la participante habló sobre el hijo que espera su ex El Polaco y Barbi Silenzi, y pateó la pelota afuera: "Es un tema del que no me corresponde hablar. Lo importante es que ellos estén felices. Mientras mi hija vea a los padres felices, está bien", aunque reconoció como ya había hecho otras veces, que su relación con Silenzi está "Barby ya viene a casa. Soy una ex muy buena onda. Ella lo viene a acompañar a él y tomamos mates. Hay buena relación".

Con 16 puntos entre jurado y BAR, Karina quedó en la mitad de tabla. Ahora depende del voto secreto para saber si continúa en el Súper Duelo que comienza el viernes o va a la sentencia, con un riesgo importante de quedar eliminada en el voto telefónico.