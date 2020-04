La teoría de Cinthia Fernández acerca de la baja de la novia de Martín Baclini del "Bailando 2020" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020 • 13:31

"Tenemos una baja en el ' Bailando 2020 '. Se van a sorprender. Su decisión le va a complicar la vida a otras dos personas del certamen", lanzó Ángel de Brito en tono enigmático este miércoles, antes de finalizar Los ángeles de la mañana . Mientras las panelistas del ciclo intentaban adivinar la identidad de la participante en cuestión, el conductor saludó a Cinthia Fernández , quien estaría involucrada indirectamente en esta renuncia .

"Tengo una noticia para darte: la que se bajo del 'Bailando' es Agustina Agazzani , la novia de Martín Baclini ", reveló el periodista de espectáculos dando por terminado el misterio. Tras asegurar que muy poca gente lo sabe, De Brito agregó: "Obviamente no la bajó la producción, fue decisión de ella. Se debe haber asustado de todo lo mediático, de tenerte a vos enfrente, de un jurado que le iba a preguntar de todo".

"Nos perdimos de ver un gran talento", ironizó Fernández, al tiempo que comenzó a elucubrar sus propias teorías al respecto. "Fuimos demasiado fuertes en los vivos que hicimos en las redes al repasar la lista de novios de ella. Dimos data pesada y parece que no le gusto todo eso. (...) Hablamos de romances que coinciden con la fecha en que se conoció con Baclini: un español, un instagramer", enumeró la panelista en complicidad con Yanina Latorre.

Mientras instalaba la duda de si su relación con el empresario sigue o no, Cinthia dio más detalles al respecto: "Me dijeron que ella ayer subió un boomerang bastante provocativo en el sillón, como tapándose los pechos. Yo no la sigo porque me bloqueó, pero me avisaron mis seguidores. Y obvio pensé: 'Esto le va a traer problemas con Baclini, porque a él no le gusta eso'", opinó.

Sin embargo, su hipótesis fue rápidamente refutada por su compañera Mariana Brey: "La relación entre ellos continúa. Ellos siguen juntos", indicó la periodista, quién no tardó en imaginar cómo sería una dupla Baclini-Salazar en la pista. "Me encantaría porque seguiría comprobándose lo que yo decía. Igual no creo que Luli acepte, pero por la plata baila el mono", disparó la bailarina.

Minutos después, llegó la palabra del empresario rosarino para desmentir que exista una crisis entre él y Agazzani. "Estamos súper nosotros. Su decisión de bajarse del certamen es por la exposición, porque siente que no es para ella. Agradece la convocatoria pero prefiere no hacerlo", explicó a través de un mensaje de Whatsapp que le envió a Karina Iavicoli.