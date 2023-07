Claudio Caniggia volvió a la Argentina y rompió el silencio: habló de Mariana Nannis y su nieta Venezia

escuchar

En medio de la polémica y el proceso judicial, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia volvió al país y las cámaras de A la tarde (América) fueron a buscarlo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para saber su opinión sobre esta denuncia de su expareja y madre de sus hijos, Mariana Nannis.

La causa se inició a principios del 2020 cuando Nannis denunció a su exmarido por un hecho que, según la reconstrucción judicial, habría ocurrido en mayo de 2018 en el departamento que Caniggia ocupaba en el Hotel Faena de Puerto Madero, al que ambos llegaron luego de compartir una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo.

En este contexto, este jueves, alrededor de las cinco de la mañana, llegó al país el “Pájaro” Caniggia luego del escándalo mediático que se originó a partir de la denuncia de su expareja Mariana Nannis, quien lo acusó de abuso sexual.

Ante las preguntas del periodista, el exfutbolista se mostró un poco esquivo para las declaraciones. “Todo tranquilo”, introdujo y luego manifestó: “Hablaré cuando sea necesario. No me hagas más preguntas porque no te las voy a responder”.

Claudio Paul Caniggia volvió a la Argentina y rompió en silencio

En otra intervención, le recalcó al movilero: “No es necesario que conteste ahora, será necesario el momento que sea necesario”. Por último, indicó que no era ningún “acto de rebeldía” haberse ido del país, como lo había manifestado su expareja, y que se está presentando ante la justicia como corresponde.

Ante la consulta del comunicador, sobre si se iba a hacer justicia, el exfutbolista respondió: “No tengas ninguna duda”. El enviado especial del programa también le consultó si iba a ver a su hijo Alexander, quien lo criticó en reiteradas oportunidades y señaló que están distanciados. Ante escuchar la pregunta, el “Pájaro” hizo un gesto que dejó en duda aquella posibilidad, pero su pareja Sofía Bonelli gritó que estaban felices ante la llegada del hijo de Alexander, Venezia.

En el mismo programa, minutos más tarde, habló Pablo Gómez de Olivera, representante legal de Mariana Nannis, quien se mostró molesto por la actitud de la actual pareja del exfutbolista.

“Para mí es una reacción abrupta lo que hace su pareja, de alguna manera, romper la nota. Más allá de imitar a Mariana de teñirse de rubia. Es abrupta y violenta, no hace más que pensar de aquel 5 de junio, donde una amiga de Mariana recibe toda esta agresión”, indicó.

Pablo Gómez de Olivera, abogado de Mariana Nannis, habló en A la Tarde (América)

“Segundo, en cuanto a ‘se va a hacer justicia’ y él se ríe, la verdad que no tenía otra escapatoria. Todos piden justicia, nosotros también. Así la justicia determinó el procesamiento, o sea, lo que nos queda acá es otro paso es la elevación a juicio y luego seguir con la etapa de juicio oral, por lo cual se va a hacer justicia”, continuó.

Por último, Pablo Gómez de Olivera habló de cómo se siente Mariana Nannis luego de la llegada de Claudio Paul Caniggia a nuestro país. “La tranquilidad de Mariana es que el ‘Pájaro’ ya no está más en España. No está siguiéndole los pasos, no va a la peluquería donde va ella. No violó la perimetral, lo único que él hizo es no informar a la justicia de que se había ausentado”, indicó.

LA NACION