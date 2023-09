escuchar

El Bailando 2023 avanza y no son pocos los momentos de tensión. Si bien en la mayoría de las oportunidades los cruces son entre los participantes y los jurados, a veces los encargados de dar el puntaje también se hacen reproches entre ellos. Y eso fue lo que sucedió durante la noche del viernes en el ciclo, cuando Aníbal Pachano no dudó en cuestionar de forma muy severa a Marcelo Polino.

Una de las parejas de la velada, fue la de Lali González y Maxi Diorio. Ambos habían tenido una muy mala performance en su primera gala, y por ese motivo debían mejorar la puntería en su vuelta. En la previa, y al momento de llegar a la pista, la actriz le dijo a Marcelo Tinelli: “Yo sigo tu carrera amorosa, y voy a decidir quién va a ser tu novia. Porque vos te enamorás, tenés hijos, nosotros nos encariñamos con toda la historia y después te separás”. El conductor no pudo más que tentarse antes esa observación, y le respondió: “Vos estás en un break”, pero ella retrucó: “¿No tenés un amigo?”. Con algo de duda y entre risas, Tinelli entonces consideró: “¡Yo iba a decir el Tirri!”. Y luego de esa previa en paso de comedia, finalmente la actriz ejecutó una coreografía de tango, que despertó muchos elogios, pero también una crítica negativa.

En la devolución, Ángel de Brito destacó: “Quizá es la clave para este equipo elegir cosas que sientan, que les gusten. Vos sos una excelente actriz y podés buscar también por ese camino, quizá pueden tomarlo a partir de ahora. Lamentablemente, hemos visto bailar a Mora Godoy en esta pista y el tango es algo muy difícil de hacer bien. Sin embargo, te vi mejor que la primera gala, te vi mucho mejor, así que felicitaciones” (5). En segundo lugar, Aníbal Pachano aseguró que el tango es “una disciplina difícil, que sé que te gusta”, y detalló: “Una vez bailaste un tango maravillosamente. Es muy difícil bailar eso, lleva muchos años de trabajo, pero igualmente me gusta el desafío, me parece interesante que un participante se juegue a hacer algo distinto y diferente, y creo que tenés que ir por el ala teatral, que te sale maravillosamente, y mezclarlo con la danza y tu oído” (7).

Más adelante, Moria Casán también destacó la presencia escénica de Lali y le dijo: “Yo te vi con una gran actitud, no la vi tan catastrófica a tu performance. Tenés mucho escenario y mucho sentimiento y siento que el tango en su esencia, está en vos, y tenés una mirada maravillosa, verte a vos es una foto. Sentía que estabas emocionada, estuviste tanguera. A mí me gustó lo que hicieron, hubo una cosa medio dramática y tuviste buenas líneas, lo hiciste muy bien. Yo creo que expresás sentimiento y de eso se trata. Me dieron un show que a mí me gustó” (voto secreto).

A pesar de los tres votos positivos, Marcelo Polino se mostró en una línea muy distinta con respecto a sus compañero, y sentenció: “La primera gala fue un desastre, casi se matan en un truco, todo horrible lo que hizo acá, la primera y la segunda. El tango fue horrible”. En ese momento, lejos de callar su opinión, Pachano le exclamó a Polino: “¡Nos tratás de ciegos!” , pero Polino hizo oídos sordos a ese comentario, y prosiguió: “El baile estuvo mal realizado. Mal la pisada, mal el arranque, el tango es hacerse el amor con el compañero, y acá estabas como extraviada”. Una vez más, Pachano volvió a insistir con vehemencia: “Entonces, nosotros tres no entendemos nada!”. Pero Polino siguió sin entrar en discusión con ese jurado, y concluyó: “Solo voy a valorar la idea” (1).

Luego de ese último puntaje, Lali se sintió muy a disgusto, y trató de persuadir al especialista de aumentarle el puntaje, algo que desde luego no sucedió. Y de esa manera, la actriz se retiró con un sentimiento agridulce, en el que si bien hubo muchos elogios, también sufrió una mirada que no le permitió celebrar una presentación con un puntaje más favorable.

LA NACION