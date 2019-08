Cinthia Fernández enfrenta rumores de separación. Crédito: Crédito LaFlia

6 de agosto de 2019 • 02:35

La temporada 2019 de Bailando por un sueño, está atravesada por una inesperada guerra, la que llevan adelante Cinthia Fernández y Luciana Salazar. Y en la noche del lunes, Marcelo Tinelli presenció cómo ese enfrentamiento llegó a uno de sus momentos más dramáticos. Martín Baclini, novio de Cinthia, mantiene un vínculo de amistad con Salazar. Eso que a priori no debería tener nada extraño, marcó el inicio de varios cruces entre ambas mujeres. Y en la última emisión de ShowMatch, Fernández intentó ponerle un punto final al asunto: "Ya no la registro. Pero lo digo bien y quiero ser tajante, porque yo ya dejé de hablar y ella manda un tweet".

El tweet en cuestión, lo escribió Luciana y allí destaca lo buen amigo que es Martín, una publicación que Cinthia encontró provocadora. Debido a eso, la novia de Baclini agregó: "Es como ya evidente que la quiere seguir y seguir, y me encanta que no viene a hablar de frente. Yo no haría eso, pero sus hechos hablan. Lo que me molesta es todo el tiempo el dedo en la llaga. Para mí estás muerta".

Luego de esa declaración, Luciana respondió que no es bueno que entre mujeres se ataquen, y exclamó: "Lo único que haces es mandarme agresiones". Por su parte, Martín intentó poner paños fríos: "Al principio creía que entre ellas dos era un juego. Son mujeres de mucha experiencia, con quince años en el medio. Yo me divertía, y ahora se fue de las manos. Yo intenté acercar las partes, pero es imposible. Por mí parte demos un mensaje de paz, pero no se puede".

En ese momento, Ángel de Brito les consultó si estaban separados, debido a un tweet en el que Yanina Latorre informaba eso, pero la pareja desmintió esa versión, aunque sí reconoció que no estaban en el mejor de sus momentos. Sobre eso, Baclini detalló: "Estamos en un momento especial, quizá sí entre nosotros hay temas que hablar, fue una semana especial, o un mes, y yo la respeto y no me pienso mover de acá al lado en todos sentidos".

Dicho eso, Cinthia y su novio se retiraron, para dar paso a Salazar, que antes de la lectura de su voto secreto, quiso su derecho a réplica: "Yo siento que me pusieron en una pelea que no me corresponde. Yo lo hablé con él, porque lo único que hago es recibir agresiones. No lo tomé a mal, pero cuando se pasó una línea, me parece que todo tiene un límite. A mí realmente me duele".