El Polaco no pudo destacarse con su coreo

Luego de protagonizar una foto subida de tono junto a Barby Silenzi, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk llegó al Bailando por un sueño para el ritmo de video clip. Acompañado de Noelia Marzol, el músico saludó a Marcelo Tinelli, quien ahí mismo le preguntó por esa imagen íntima que la pareja decidió viralizar. Barby, que estaba presente como espectadora, contó el momento en el que decidieron sacarse la instantánea: "Pasa que me terminé de bañar justo ahí. Siempre que nos bañamos nos miramos al espejo".

Con respecto al noviazgo, el Polaco confesó en el piso de ShowMatch: "El amor fue creciendo día a día. Pasamos cosas hermosas en esta pista, cuando terminábamos de bailar nos llevábamos muy bien". Pero decidido a no perder tiempo, también dijo que Sofía Morandi le parecía "hermosa", cuando se enteró que la joven bailarina dijo que él podía ser su permitido. Con respecto a Silvina Luna, Ángel de Brito le preguntó qué opinión tenía sobre los dichos que ella tuvo en las últimas semanas, pero de ese tema el cantante no quiso hablar: "Tengo los mejores recuerdos de ella, yo la quise mucho. Yo soy así, soy lo que ves. No tengo nada para decir, no la llamé, no quiero hablar del tema, me quedo con los mejores recuerdos. Que sea feliz como yo lo soy".

Más adelante, llegó el momento de una coreo pareja, pero que debido a un error de Noelia, no tuvo el mejor de los puntajes. Ángel felicitó al equipo, dijo que vio a Marzol "medio dubitativa con el sillón" y concluyó que no le gustó (3). A continuación, Carolina "Pampita" Ardohain reparó también en el error de Noelia, y opinó que el Polaco por momentos "estuvo muy bien", y cerró asegurando que le gustó el "efecto sorpresa del final" (6).

En su turno, Florencia Peña destacó la química de Ezequiel y Noelia para el baile, aunque en este ritmo notó algunos desprolijidades: "Pueden estar mejor. No estuvo mal, pero no me encantó. Quiero que estén más a la altura de lo que pueden dar" (voto secreto). En último lugar, Marcelo Polino pidió BAR, expresó que le encantó el look del cantante, pero no mucho más que eso (1).

Para Flavio Mendoza el error del sillón también fue muy "notorio", y decidió mantener la nota. Con respecto a Laura Fidalgo, su opinión fue que el número resultó parejo, aunque vio al Polaco un poco más abajo en términos de baile con respecto a su compañera, y mantuvo la nota. Por último, Aníbal Pachano concluyó que Noelia tiene que bajar un poco su energía para no acelerarse, sin embargo decidió dar un punto para arriba.