La foto íntima de El Polaco y Barby Silenzi que revolucionó las redes

El Polaco y Barby en ShowMatch, época en la que aseguraban solo ser amigos Crédito: Prensa Laflia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2019 • 00:00

Hace muy pocas semanas en el piso de Bailando por un sueño, Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk sorprendió a varios cuando anunció formalmente que con Barby Silenzi eran novios. El popular cantante, que actualmente compite en dicho certamen acompañado de Noelia Marzol, dio la noticia y confesó: "Después de cuatro años de conocernos, somos novios".

Todo indica que la relación va de maravilla para la recién formada pareja. El Polaco sigue dedicado a su carrera como cantante, procurando no descuidar los entrenamientos para ShowMatch. Por su parte, Barby continúa abocada a su trabajo como bailarina. Y para celebrar el buen presente profesional y romántico de la pareja, Silenzi subió a su cuenta de Instagram una foto íntima con Ezequiel en la que dejaron muy poco a la imaginación. La frase que ella eligió para ilustrar el momento, fue "exijo amor y locura".

El Polaco y Barby celebran su romance Crédito: Captura Instagram

La historia de El Polaco y Barby comenzó en la pista de ShowMatch durante 2016. Ese año ambos formaron pareja en el reality, y demostraron una gran solvencia en la pista. Los dos superaron por mucho las expectativas cuando llegaron a la final del certamen, instancia en la que quedaron segundos frente a los campeones de ese año, Pedro Alfonso y Flor Vigna. En las decenas de galas que protagonizaron, los dos se cansaron de asegurar que la química que compartían en el baile, no iba más allá de eso. El tiempo pasó, y aunque ambos se reconocían como grandes amigos, los rumores nunca dejaron de asegurar que algo más pasaba entre ellos.

Antes de oficializar su relación con Barby, él compartió un noviazgo con Silvina Luna que no estuvo exento de conflictos. Recientemente, la ex participante de Gran Hermano aseguró que su vínculo con el cantante "no fue sano".