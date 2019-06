Luciana Salazar fue salvada a último momento por el BAR Crédito: Crédito LaFlia

El Bailando por un sueño avanza a paso firme, y cada vez falta menos para que ingresen diez nuevas parejas en al certamen. En una nueva noche de ShowMatch , Marcelo Tinelli contó que es inminente el debut de los nuevos participantes en la pista, y que por ese motivo la producción tuvo que reveer qué tan justo era una eliminación.

Para que explique cómo serán los pasos a seguir, Tinelli se acercó a Federico Hoppe , y el productor le contó la dinámica: de todas las parejas sentenciadas a duelos, quedarán dos para el voto telefónico. Pero en vez de definirlo en esa noche, esas parejas no formarán parte de la cumbia, el próximo ritmo, e irán al voto telefónico junto a los sentenciados correspondientes a esa etapa. De esa manera, en la cumbia habrá sentenciados de ese ritmo, a quienes se sumarán quienes queden de la salsa de a tres.

Quienes ya están suscritos al duelo, son Macarena Rinaldi y Hernán Piquín . La pareja faltó porque se encuentra en España, y por ese motivo van directo al teléfono. Marcelo le pregunto a Lourdes Sánchez qué opinaba de eso, y ella respondió muy segura: "Me parece que la producción tiene la culpa. Yo calculo que Piquín pidió permiso, y la producción se lo cedió. No me parece, pero bueno".

Luego comenzó la lectura del voto secreto, a cargo de Ángel de Brito. Una de las primeras en pasar fue Flor Vigna , que le confesó al conductor que no tendría problemas en ver en el certamen a su ex pareja, Nico Occhiato.

El Polaco es otro de los flamante ingresos a la competencia, y de esa manera compartirá show con su ex pareja, Karina la Princesita. Ella contó que la noticia le caía bien, pero confesó que su llegada a ShowMatch les genera un problema no menor: "Hay que ver quién cuida a la nena. Él me estuvo ayudando un montón. Pero me gusta que esté, y acá es una fiesta, todos la pasamos bien".

Más adelante llegó el turno de Charlotte Caniggia , que recibió para bailar la visita de Morena Rial . La hija del futbolista contó que le cayó muy mal la devolución del jurado en su momento: "Me lo tomé muy mal, porque me bardearon a mí. A Morena no la bardearon, igual no me importa. Pero bueno, no hacía falta bardear tanto". De Brito quiso saber si era cierto que entre ambas había mala onda, pero las dos lo negaron, y Morena expresó: "Nos llevamos bien, sino no hubiéramos bailado".

A los pocos minutos, Charlotte de nuevo ganó protagonismo cuando se mostró muy severa con Mora Godoy . Al parece, la bailarina de tango tuvo un breve diálogo con Claudio Caniggia, o al menos eso aseguró Ángel, y sobre ese tema Mora comentó: "Él tuvo unas palabras lindas". Pero la hija del futbolista se enojó ante la insinuación que su padre podría haber intentado algo con Godoy, e indignada le exclamó a Godoy: "¡Pará, mi papá está con mi mamá!".

Y mientras Leticia Brédice aseguraba que Charly García está con ganas de visitar el piso de ShowMatch, un momento menos alegre fue aquel en el que Dan Breitman y Sofía Pachano volvieron s olo para decir que no hubo reconciliación de ningún tipo. El comediante confirmó que la pareja se dividirá y seguirá adelante pero con nuevos compañeros, y confirmó: "Yo estoy bien, con ella como siempre. No volvimos a hablar. Estamos acá, igual que el otro día".

Finalmente, las parejas sentenciadas fueron las de Luciana Salazar , Sofía Morandi y Julián Serrano , Charlotte Caniggia, y Dan Breitman con Sofía Pachano. Al momento de salvar, el jurado se decantó por Breitman y Pachano.

Luego el BAR destacó a Salazar, y en un tercer paso, el jurado optó por Sofía y Julián. De esa forma, Charlotte Caniggia, junto con Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, van directo al voto telefónico junto a las parejas que queden en la cuerda floja una vez finalizado el próximo ritmo.