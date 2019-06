Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de junio de 2019 • 00:49

Poco a poco, se confirman quiénes serán los nuevos ingresos al Bailando por un sueño . El popular ciclo conducido por Marcelo Tinelli suma varios integrantes al certamen y, entre ellos, se confirmó la llegada de El polaco .

Hace algunos días, Ezequiel Cwirkaluk brilló en la pista cuando regresó a la salsa de a tres invitado por La princesita Karina . Junto a ella demostró una vez más su fluidez en la pista, y hasta se dio el gusto de cantar con su expareja. Seguramente por ese motivo, la producción del ShowMatch pensó en él como una de las incorporaciones obligatorias a la pista.

El Polaco fue el encargado de dar la noticia y, en su cuenta de Instagram, escribió: "Hola a todos. Les paso a aclarar y a comunicar que ayer me llamaron de la producción de ShowMatch para comunicarme con quién bailaría este año y es la señorita Noelia Marzol . Hasta ayer no tenía y no sabía con quién bailaría. Nunca me confirmaron ni con Ailén, ni con Barby, hasta ayer no tenía compañera de baile". Los rumores aseguraban que bailaría con Silenzi, con quien se lo vinculó sentimentalmente más de una vez.

En la red social, el músico luego compartió una foto del ensayo junto a Noelia y a la coach de ambos, Saby Sansone. Por su parte, Marzol también escribió en su Instagram: "¡Ya estamos listos! Este año lo damos todo. Compañero más copado no existe".

El famoso cantante de cumbia fue una de las grandes sorpresas en Showmatch durante el 2016, y junto a Barby Silenzi fue una de las parejas más aplaudidas de ese año. Su destreza en la pista fue tan grande que llegó a la final, instancia en la que perdió frente a Pedro Alfonso y Flor Vigna. En 2017, sin embargo, su paso por el certamen fue menos lúcida y no logró llegar a las instancias decisivas. Habrá que ver si este año le da revancha y logra coronarse como el campeón del año.