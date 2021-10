Bake Off Argentina: descontentos con el nivel de los participantes, los jurados tomaron una decisión muy severa en una gala de eliminación

Nuevo domingo, y en consecuencia, una nueva gala de eliminación en Bake Off Argentina. Al momento de entrar al estudio, y ante la atenta mirada de los participantes, Paula Chaves los incentivó a todos a esforzarse, y adelantó en qué iba a consistir la prueba de la noche: “Vamos a viajar a través de los colores, los sabores y las texturas. En el desafío inigualable de hoy, el destino ya está fijado. Hoy van a tener que hacernos viajar a México”.

Ante la sorprendida expresión de los pasteleros, los jurados procedieron a dar detalles sobre lo que debían hacer, y Pamela Villar explicó que la torta debía tener una decoración y rellenos inspirados en la cultura mexicana, y detalló: “Quiero ver el espíritu mexicano en sus tortas”. Por su parte, Damián Betular aclaró: “Tengan en cuenta la palabra “inigualable”, porque así deben ser sus tortas. Prolijidad, mucha estética, y color”, mientras que Dolli Irigoyen concluyó: “Los sabores mexicanos son únicos, los colores también, y cuidado con el decorado. Anímense al picante, que también está dentro de la pastelería mexicana”.

Explicada la consigna, comenzaron las preparaciones, y Paula, Emiliano, Carlos y Ximena, tuvieron la posibilidad de comenzar cinco minutos antes, al haber ganado la distinción de “pasteleros del día” en el transcurso de la semana. Mientras tanto, el resto de los concursantes no dejaban de pensar en sus ideas. Pronto, todos los pasteleros se encontraron enfrascados en sus tortas, que incluyeron ingredientes tan disímiles como crema de dulce de leche y tequila, camote o ganache de palta. Dos participantes, Gianluca y Paula, tuvieron problemas con sus ganaches, pero pudieron revertirlo, mientras que Carlos no lograba obtener el merengue suizo que deseaba. Por otra parte, algunos concursantes discutían por el espacio que ocupaban sus bandejas en el horno compartido.

Finalmente, comenzó la instancia de la degustación, y el primero en ser convocado fue Facundo, con una torta que presentaba un sombre mexicano, pero que no cumplió con la altura requerida, y sobre la que Betular evaluó: “Está todo muy tibio, todo muy tranqui”. Luego pasó Paula, con un pastel finamente decorado, y del que Irigoyen aseguró: “Está preciosa esta torta, lo más logrado es la decoración, pero el tamarindo está un poco perdido”. En su turno, a Carlos le objetaron el uso del chile, y le reconocieron que el tequila “no estaba furioso”.

Silvina acercó al jurado una torta con la imagen de Frida Kahlo, pero sin el bordado que solicitaron en las consignas, y Betular opinó: “Es naif. Súper tranquilo el bizcocho, muy clásico, pero los rellenos me encantan. El dulce está fuerte, y el cremoso de camote es espectacular”. Gisela, que casualmente también hizo un diseño con un dibujo de Kahlo, recibió los elogios del jurado, aunque con algunas observaciones, y Dolli le dijo: “Está preciosa, aunque la palta está excesivamente dulce”. Por su parte, Hernán no parecía muy satisfecho con su preparación, y la devolución fue muy poco favorable.

Cuando llegó su momento, Gianlucca se mostró muy confiado, pero Dolli opinó: “A veces tratan de incorporar sabores exóticos, como el cilantro en este caso, y no suman. La decoración arriba está preciosa, pero a los costados un poco desprolija”. Gino aseguró que su pastel estaba “súper sedoso”, y la mirada del jurado fue mixta, Villar consideró que “faltó espíritu mexicano”, pero Dolli exclamó que fue todo “una revelación”.

Una torta de un diseño muy original fue la propuesta de Emiliano, que incluyó guacamole entre sus ingredientes. Y en la devolución, Villar evaluó: “Me gusta la forma, me hubiera gustado más color en la flor, y Betular concluyó: “Me hace mucho ruido el puente de flores, porque le resta mucho a todo el trabajo”. Ximena llevó un pastel de chocolate, que gustó mucho al momento de la degustación, y sobre el que Irigoyen expresó: “Hay picante, el chocolate riquísimo, me gusta mucho la leche condensada, pero no tanto el pistacho”. En último lugar, Kalia reconoció no estar muy conforme con su torta, y Villar sugirió: “Acá la decoración es muy linda, los colores, el bordado, me encanta la paleta que elegiste, pero adentro no encuentro el espíritu mexicano”.

La performance de todos los concursantes no terminó de gustarle al jurado. Prácticamente, ninguna de las tortas cumplió con todos los requisitos, y por ese motivo, Betular anunció: “Esta semana no tendremos pastelero estrella. Tienen que entender que cuando hay un desafío que no está correcto, las posibilidades de irse un domingo son muchas”.

Por otra parte, Kalia, Gino, y Gianlucca fueron llamados al frente como los peores de la jornada, y de la semana. Finalmente, el jurado anunció que el eliminado era Gianlucca, quien con mucha angustia lamentó su partida de la carpa.