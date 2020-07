Bake Off Argentina: el descargo de Samanta Casais, luego de ser descalificada por el jurado Crédito: Captura de pantalla

La gran final de Bake Off Argentina: el gran pastelero tuvo un inesperado desenlace: segundos después de se emitiera la final grabada , en la que fue consagrada ganadora, el jurado le comunicó a Samanta Casais que la producción había decidido descalificarla y dejar el premio en manos de su contrincante, Damián Basile, por haber omitido información sobre su experiencia en el mundo gastronómico al momento de presentarse como participante .

Con una placa que consignaba que las imágenes se habían grabado en julio, Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar se enfrentaron a Casais y Basile para emitir el veredicto. "Samanta, antes que nada, valoramos tu rol como participante, tu delicadeza, el nivel de detalle que tuvieron tus preparaciones son tu sello. La verdad que es muy difícil para nosotros, e imagino que para vos también, pero como bien sabés, trascendieron acontecimientos que mostraron tu experiencia laboral y televisiva, desconocida por nosotros y negada en el formulario de inscripción", inició Krynowis.

"La idea no es juzgar por qué decidiste no contar que algunos de tus trabajos podían tener alguna relación con la pastelería. Esto que no manifestaste no te convierte en una profesional de carrera, pero sí infringe las reglas del concurso", sumó Butelar. "No dudamos de tu amor por la pastelería ni negamos tu talento, pero Bake Off es una competencia en la que todos los participan tienen que estar en igualdad de condiciones", agregó Villar.

"Por todo lo que acabamos de decir, pensamos que lo más justo es que quedes fuera de la competencia y además no recibas el premio ni el título de mejor pastelera amateur del país. Supongo, Samanta, que tendrás algo para decirnos", inquirió entonces Krynowis.

"Antes que nada quiero agradecer a la producción por darme la oportunidad de decir mi verdad, agradecer a la gente que me dio su apoyo y su amor durante toda la competencia, he recibido muchos mensajes lindos", empezó Casais, notablemente afectada. "La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí, especialmente en las redes sociales ha sido todo muy cruel, pero eso no quita lo lindo que viví en la carpa, que fue maravilloso".

"Cometí un error, soy humana, y lo admito. Pido disculpas. Quiero que quede claro que no estudié pastelería, mucho menos trabajé de eso. Mi acercamiento con la cocina ha sido limitado y fue con un emprendimiento pequeño, familiar. Aclarado esto, quiero agradecerles a ustedes porque he aprendido un montón, me llevo un aprendizaje enorme y ha sido un antes y un después en mi vida, con todo lo que conlleva. No es fácil para mí estar acá hoy pero creo que es importante. Me voy con la frente en alto", finalizó Casais, al borde del llanto.

Acto seguido, Krynowis consagró ganador del premio de 600 mil pesos a Basile. "Tuviste ese amor por la pastelería que te trajo a esta instancia y lo lograste, no sé si fue de la manera que esperabas pero es muy merecido", señaló el chef francés.

"Estoy dentro de todo contento con este reconocimiento, más allá de que no haya sido la situación ideal les agradezco la decisión que tomaron", apuntó el rosarino. "También le quiero agradecer a Sami porque está acá después de todo lo que pasó, que no debe ser menor".

"Yo quiero felicitarte porque te lo merecés, de todo corazón te lo digo. Pasaron un montón de cosas pero no importa, nada importa, solo importan los sueños, lo cumpliste y quiero desearte lo mejor del mundo porque sé que vas a ser un gran pastelero, no lo dudo. Te deseo todo lo mejor", le dijo luego Casais a Basile.