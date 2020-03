Bake Off: una consigna sencilla que hizo temblar a todos los participantes

El jurado disgustado con los participantes a raíz de los cannolis

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de marzo de 2020 • 02:40

Una nueva entrega de Bake Off: Argentina presentó un desafío que aunque parecía bastante simple, puso en la cuerda floja a la gran mayoría de los participantes del reality repostero. La conductora Paula Chaves les dio la bienvenida a los jugadores, luego presentó a los miembros del jurado, Pamela Villar, Christophe Krywonis y Damián Betular . En ese momento, la anfitriona se encargó de revelar el misterio y anunciar en qué iba a consistir el desafío técnico.

Antes de levantar el mantel y mostrar el postre, Paula explicó: "Son unos tubitos de ricota que son una delicia, hoy van a preparar cannolis ". En ese momento, les comunicó que debían realizar una docena de este postre que lleva pistacho y chocolate picado. Las miradas entre los participantes era de asombro e incertidumbre. Paula, algo tentada, les dijo: "Por favor saquen la cara de pánico".

Los concursantes no tardaron en confesar que estaban "perdidos", que desconocían con precisión cómo se preparaba un cannoli porque no solo nunca lo habían preparado, sino que ni siquiera lo habían comido. Agustina, una de las más preocupadas, expresó: "Estoy espantadísima, y totalmente a ciegas". De ese modo, todos comenzaron sus tareas y pronto surgieron los problemas más evidentes, el no saber calcular el grosor de la masa, o los tiempos de preparación, se produjeron errores de todo tipo.

Al momento de evaluar las preparaciones finales, los tres miembros del jurado no salían de su asombro. Un plato presuntamente sencillo y que no revestía demasiadas dificultades, le dio varios dolores de cabezas a los participantes que no pudieron presentar cannolis bien terminados. Betular a primera vista expresó: "Más que cannolis hay canelones".

Cuando debieron probar cada uno de los diez platos, la decepción fue en aumento y fueron apenas dos los cannolis que aprobaron la prueba. Indignado, Christophe les dijo: "Chicos, esta era una prueba sencilla como la de la pastafrola, repetimos el mismo esquema". E hizo referencia a esa prueba técnica que a pesar de su sencillez, resultó muy complicada para todos los participantes.

Finalmente, las concursantes que quedaron en la recta final fueron dos: Samanta y Agustina. Con respecto a Samanta, Christophe le dijo sobre su plato: "Nos conquistó a los tres, nos pareció equilibrado, acá hay un cannoli logrado, una docena perfecta". La joven sigue firme como una de las grandes candidatas a quedarse con el primer premio.