25 de mayo de 2020 • 03:35

Faltan muy pocas semanas para la gran final de Bake Off, y con solo siete participantes en carrera, las pruebas presentan cada vez mayores complejidades. En la última emisión del programa, los miembros del jurado propusieron un desafío que puso en apuros a todos los concursantes. Según la presentó Paula Chaves, tenían que realizar una torre de eclairs, con dos sabores y dos cubiertas distintas.

Los especialistas, Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis, destacaron la importancia en la prolijidad y en buscar sabores que brinden armonía, y como suelen hacer, alentaron a los participantes a demostrar originalidad y audacia. Rápidamente los pasteleros comenzaron a idear sus preparaciones, mientras luchaban con una receta con la que no estaban familiarizados. Ángelo confesó que solo una vez había preparado eclairs; Damián dijo que el reloj lo ponía muy nervioso; y Gerardo apostó por la crema de ricota y limón como clave de su torre. Todos se preocuparon por la estabilidad de sus torres, algo que poco después le iba a dar un dolor de cabeza a una de las participantes.

Al momento de la presentación, algunos de los concursantes se mostraron dubitativos. No estaban convencidos de algunos detalles y de sus sabores. El primero en pasar al frente fue Ángelo, que muy aliviado reconoció: "Ser el primero fue una ventaja porque si pasaba un rato más creo que se me caían todos". El participante que contaba con el delantal estrella recibió críticas muy severas de Christophe. "Hacer rápido es una cosa, pero rápido y mal es otra. Lo único que salva a tu postre es la ganache". Para el jurado, la torta fue fallida y Damián le marcó: "Este es un producto muy estético, y la verdad que estética no tiene".

Pero, la que más sufrió los problemas inherentes a la preparación de una torre, fue Samanta. Una de las participantes que se perfila con mayor seguridad hacia la final, cuando al momento de llevar su torta a la mesa, no pudo evitar ver cómo parte de la torre se desmoronaba. Ella realizó su plato con eclairs rellenos con crema pastelera y manzanas, todo con craquelín rellenos de crema de queso y frutos rojos. Beular le dijo: "Vamos a probarlo antes que se termine de derrumbar todo". Luego, la felicitó por el relleno, aunque destacó que la manzana no terminaba de sentirse. Por su parte, Pamela dijo que el sabor le gustó, pero que hubo "un tema con el armado y la prolijidad".

Otra participante, Carolina, tuvo una breve discusión con el jurado cuando Christophe se mostró muy severo al asegurar que su postre no era rico "para nada". Ella le respondió que esa era una apreciación subjetiva, pero el jurado dijo: "No voy a dar muchos adjetivos, voy a intentar decírtelo correctamente, pero no está logrado tu postre". A su vez, Damián consideró: "Sé que fuiste por el sabor, sé usa en la pastelería la panceta, sé que es innovador, pero está todo muy dulce".

También, otra de las participantes que sufrió en su devolución fue Agustina, que a ojos del jurado también hizo una torre fallida, y ante sus palabras no pudo evitar llorar de la frustración.

Finalmente, se anunciaron los resultados de la prueba. Para los especialistas, el pastelero estrella de la semana fue Damián, quien junto a Samanta es otro de los nombres que suena con más fuerza para la final. Al momento de la expulsión, Carolina fue la elegida, quien muy emocionada expresó: "Me voy muy feliz. Me vuelvo con mi mochila, pero esta vez me pesa más porque tengo trece amigos nuevos. Es hora de volver a Tucumán a tomar unos mates amargos en el patio, esta fue una gran experiencia".