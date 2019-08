Beatriz Olave: "La película de Rodrigo me hizo mucho mal, me dejó sin fuerzas"

La madre de Rodrigo Bueno, Beatriz Olave, dio cuenta de los complicados momentos personales que atravesó en el último tiempo Crédito: Instagram

Hace mucho que no se la veía en los medios. Su última aparición fue después del estreno de El Potro, lo mejor del amor -la película sobre la vida de su hijo Rodrigo Bueno, dirigida por Lorena Muñoz-, a través de un comunicado donde decía que no iba a emitir opinión sobre el film. Sin embargo, se sabía que Beatriz Olave no estaba muy conforme con la historia que se contaba allí, sobre todo en lo referido a temas como la adicción a las drogas de su hijo y su relación con las mujeres.

Esta mañana, la madre del fallecido cuartetero rompió el silencio en Los Ángeles de la mañana y volvió a expresar su malestar. "Ese tema no lo toco más, lo dejé en el pasado. Recién me estoy recuperando. Estoy tomando pastillas para la bipolaridad. Me dejó hasta sin fuerzas para caminar, estuve mucho tiempo en cama. Me dolió hasta el alma y, a eso se sumó, la muerte de mi hermana Telu, así que estoy tratando de recuperarme", dijo muy dolida.

Con respecto a la relación que mantiene con su nieto Ramiro, la mujer expresó: "Con Ramiro hablo y está todo bien. El no tiene nada que ver, es un amor". Y contó que el año pasado ocurrieron muchas cosas tristes que la afectaron mucho. "Perdí a mi hermana, mi mejor amiga, hace poquito cumplió años. Estoy muy herida. Desde el 2000 que pasó lo de Rodrigo no me recuperé más. Voy curando mis lastimaduras de a poquito y por eso trato de hablar poco por televisión", remató.

Luego de su testimonio, Graciela Alfano aprovechó para expresar sus gratos recuerdos hacia Betty y recordó su romance fugaz con el músico. "Me acuerdo de Beatriz, bailando conmigo al costado del escenario en el Luna Park. Tengo muy buenos recuerdos de ella", expresó. Seguido a esto, la vedette dio detalles de su relación, que comenzó después de una producción de fotos para una conocida revista.

"Fue un romance fugaz pero muy intenso. Él tenía una energía impresionante. Fue en la época de sus 13 Luna Park. Recuerdo que nos perseguía mucho la prensa, yo no podía salir de casa. Y él quería que yo lo acompañe a todos lados. Fue antes de ponerme de novia con Matías Alé", concluyó.