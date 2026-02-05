Filtraron cuánto habría pagado Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani

A comienzos de enero, la vida privada de Luciano Castro volvió a quedar bajo la lupa mediática. La viralización de una serie de audios destapó una infidelidad a Griselda Siciliani con Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años a quien el actor conoció durante su paso por Madrid. Si bien la actriz de Envidiosa (Netflix) confirmó que, tras ese episodio, la relación había llegado a su fin, en los últimos días el escándalo sumó un giro inesperado: un pasacalle apareció frente a su casa con un mensaje dedicado a una persona que, por casualidad o no, llevaba su mismo nombre. El gesto volvió a poner al actor en el centro de la escena y ahora se conoció el costo y los detalles de esta idea.

Un llamativo pasacalle con la frase “Te amo, Griselda, hasta el fin. Te extraño mucho, Luciano” apareció colgado frente a la casa de Siciliani en Palermo y rápidamente se volvió viral. Ante la repercusión que se generó, el panelista Pepe Ochoa se acercó al lugar para constatar que el cartel existía y no dudó en calificar su sorpresa por el gesto. De inmediato, la combinación del mensaje, los nombres involucrados y el punto elegido para colocarlo alimentó las especulaciones sobre un posible acto de amor de Luciano Castro en un intento por reconquistar a la actriz.

El pasacalles dedicado a Griselda Siciliani fue viral en redes X (@Intrusos)

Luego de la repercusión que se generó, en Lape Club Social (América TV) entrevistaron a Leonardo Moscato, quien estuvo detrás del cartel. En diálogo con el programa, el hombre fue consultado directamente por Martín Salwe, quien no dudó en elogiar su trabajo a la hora de presentarlo: “Tenemos al aire al realizador, al autor material del pasacalle del año y, para mí, del siglo”.

El panelista aseguró que el hombre estuvo detrás de varios carteles virales que llamaron la atención y generan repercusión en las redes y los medios.

Se conoció el valor del pasacalle que apareció frente a la casa de Griselda Siciliani (Captura: América TV)

Aunque en un primer momento no quiso entrar en detalles, el hombre terminó por confirmar el valor de un pasacalles de esas características: “En un promedio de 100 mil pesos”, aseguró. Al mismo tiempo, dejó en claro que, para él, la creación tiene un valor que va más allá del dinero: “Me encanta el arte, hasta lo haría gratis”.

Moscato también contó cómo fue la elaboración del cartel. Según explicó, todo siguió un pedido muy puntual de su cliente —a quien definió con ironía como “anónimo”— y él se limitó a reproducirlo tal cual. “Me mandó un boceto”, reconoció para confirmar así que los colores, los corazones y el tono romántico ya estaban establecidos desde el principio.

La imagen del cartel circuló rápidamente y dio origen a nuevas versiones sobre el escándalo (Fuente: Instagram/@castrolucianook)

“Estaba súper bien pensado ese pasacalle. Todo excelente. No había nada que cambiarle”, sostuvo el comerciante, además de destacar la efectividad del mensaje y cómo el diseño minimalista logra mayor impacto. “A veces menos es más, menos palabritas, más repercusión”, indicó.

Por otra parte, cuando le preguntaron si Luciano Castro había sido quien encargó personalmente el cartel, evitó dar una confirmación directa, pero lo dejó entrever. “No me quemés”, lanzó entre risas.