26 de junio de 2020

De todo el equipo de Bendita , Alejandra Maglietti se destaca por ser quien más preocupada y cuidadosa esta con la pandemia. No es la primera vez que sus compañeros señalan la obsesión de la modelo por desinfectar todo, no acercarse a nadie, llegar cambiada y maquillada desde su casa, y usar máscara y barbijo al mismo tiempo. Al parecer su intranquilidad es tal que llega a rociar a sus compañeros, con especial atención (vaya uno a saber por qué) en Mercedes Ninci.

Pero la obsesión de Alejandra también la ha llevado a protagonizar un mal momento hace algunas semanas. Así lo contó en el programa: "Yo voy siempre a todos lados con la máscara y el barbijo, pero en la fila de un supermercado me pasó que una persona me tosió, literalmente, en la nuca. A veces, algunos me dicen: 'Qué exceso de cuidados que tenés'. Pero sin embargo después te encontrás con situaciones como esta ".

Aunque el tema daba a la broma o el doble sentido (camino que minutos después elegiría transitar Beto Casella), para Maglietti no hubo espacio para el humor. Por eso continuó su historia muy en serio: "Yo no sé si fue en chiste lo que me hizo esta persona, obviamente me di vuelta y me enojé y se lo hice saber. Y me dijo que era una paranoica . Pero realmente me tosió fuerte".

La modelo esta vez salió desde su casa por videollamada ya que, como sucede en la mayoría de los programas en vivo, Bendita trabaja con un equipo rotativo para evitar la aglomeración de gente y estar preparados ante un eventual contagio, de los muchos que en las últimas semanas complicaron a la televisión argentina.