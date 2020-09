Bendita: la pregunta de Susana Roccasalvo que incomodó a Beto Casella

Fuente: Archivo

Parafraseando aquello de "dos potencias se saludan", el encuentro de Susana Roccasalvo y Beto Casella es la reunión de aquellos que han transitado y dedicado su vida al periodismo de espectáculos. De ahí que exista entre ellos una complicidad que trasciende el ámbito,y también los códigos televisivos.

De pasada por Bendita, y luego de un informe que mostró el reencuentro televisivo con su histórico coequiper Carlos Monti, la periodista fantaseó con un futuro programa juntos: "Por qué no. De lunes a viernes podríamos hacer algo, pero Monti está en Confrontados. La 'máquina' (por ella) está entera, como para hacer unas cuantas estaciones, hay que ver cómo está el furgón", en relación a aquel trencito que hacían con Monti y que quedó en la historia de la pantalla chica.

El escaso tiempo que le brinda el programa a las entrevistas, dejó al televidente con ganas de más. Aunque alcanzó para que Susana reconociera el deseo de volver a enamorarse aunque, lógicamente, no de cualquiera: "Anoche bloqueé a una persona que me escribió. Enseguida le escribí a Monti para ver si le había dado mi teléfono a algún amigo, porque me había dicho que tenía varios presentarme. La verdad es que no me interesa conocer una persona por WhatsApp".

Casí con la despedida, y mientras Casella le agradecía su paso por el programa, Roccasalvo le tiró la bomba: "Te quiero hacer una pregunta, porque estamos en vivo, sin red. ¿Vos estás solo? ¿Seguís con 'la nena'?". El conductor, muy reservado con su vida privada, quedó regulando sin saber muy bien cómo contestar, aún cuando es sabido que desde hace algo más de un lustro comparte su vida con la también periodista y conductora Carolina Wyler. Zafó bromeando con que lejos de ser una nena, "ya tiene cerca de cuarenta. Es muy inteligente y muy compañera".

Divertida, Roccasalvo enseguida subsanó la maldad: "Cerca de los cuarenta no, pero ya sé que no es una nena. Es una hermosa mujer la que te acompaña. Y además muy inteligente, porque para estar con vos hay que ser muy inteligente".