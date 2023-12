escuchar

La última participante en entrar a la casa de Gran Hermano lo hizo con polémica incluida. Santiago Del Moro le dio el pie a la producción, que puso al aire la presentación pregrabada de la “hermanita”. Así, apareció en pantalla Catalina. Médica e hija de un jugador de fútbol, no dudó en decir que en sus 30 años jamás conoció al hombre ideal.

Sin embargo, se tomó la molestia de tirar una verdadera bomba: “Salí con un campeón del mundo”. Cuando iba a decir de quién se trataba, se llevó un dedo a la boca en señal de silencio y dejó la incógnita.

“En toda mi infancia fuimos muy nómades por el trabajo de mi papá que era futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva, líder nueva”, empezó con su speach y dejó ante la duda de los espectadores la identidad de su progenitor, sin embargo, adelantó que su apellido es Gorostidi. “Me encanta subir fotos hot. Fui muy botinera, básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano al mismo tiempo”, sostuvo y deslizó que tuvo una relación con un jugador de la albiceleste.

Gran Hermano: Catalina lanzó una bomba al contar que salió con un jugador de La Scaloneta Telefe

“Lo que me molesta mucho es la injusticia. Soy una persona muy justiciera, no careteo nada. Lo que me molesta se los digo. Yo te voy a ir a la yugular y te lo digo”, se definió la “hermanita”. Luego de ello pasó al estudio y Santiago Del Moro le dio la bienvenida, pero acerca de su comentario acerca del romance que vivió con un integrante de la selección argentina de fútbol no dijo nada... algo que de seguro quedará para la continuidad del programa y se descubrirá con el paso de los días.