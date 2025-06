Cambios en eltrece: el futuro de Viviana Canosa, modificaciones en la grilla y nuevas incorporaciones

Por estos días, la pantalla de eltrece está revolucionada. La señal de Constitución está preparando muchas novedades para hacerle frente a Telefe, que termina junio con dos tanques: por un lado, la final de Gran Hermano -que será el martes 24 de junio-; y por otro, el comienzo de La Voz Argentina, que a partir del lunes 23 volverá a llenar de música las noches del prime time.

Ante esta situación, el canal dirigido por Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández realizará varios cambios en su programación, con el estreno de nuevos formatos y la incorporación de figuras que darán que hablar. Mientras tanto, se define el futuro de Viviana Canosa, quien esta semana se ausentó de su programa sembrando rumores de despido.

¿Qué pasa con Viviana Canosa?

Viviana Canosa Captura

Tras el revuelo mediático que generó la denuncia de una presunta red de pedofilia de la que formarían parte varios famosos, Canosa le prometió a Adrián Suar, gerente de programación del canal, no hablar más del tema en su programa y solo hacerlo en la Justicia. Sin embargo, en el estreno de su nuevo programa de streaming, Carnaval Stream, la periodista tuvo palabras muy duras para con la emisora en la que trabaja y los rumores de que su ciclo tiene los días contados cobraron fuerza.

"Debuté en Canal Trece hace unos meses. Al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m... Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme", relató la periodista en el espacio que comparte con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

“Pidieron mi cabeza y la de [Marcelo] Bonelli. No me la venden cambiada”, agregó mientras hablaba de cómo se trabaja en el canal. “ Libertad de expresión, nada. ¿Sabés lo que es que te llamen y te digan: ‘No podés hablar’, después de debutar el primer día? ”, le dijo a sus compañeros molesta.

Ante sus dichos, Doman le preguntó si aún tenía miedo de que la despidan y Canosa reveló que hubo alguien que la salvó de esa situación. “No, porque tengo este lugar (el stream) y espero que me respeten en el canal. Alguien me salvó el c... y no sé quién, porque yo me iba”, contó.

Diez días después, las especulaciones volvieron a encenderse cuando esta tarde la conductora no estuvo al frente de su ciclo Viviana en Vivo y fue reemplazada por María Belén Ludueña. Según pudo saber LA NACIÓN, la periodista se ausentará durante tres días de su programa por motivos personales y el lunes retomará la conducción de manera habitual. De hecho, desde el canal desmienten que haya algún cambio con su programa.

La información la confirmó la propia conductora de Mujeres Argentinas encargada de llevar adelante el programa de Canosa durante estos días. “Me llamó Coco Fernández el lunes para reemplazar a Viviana el miércoles, jueves y viernes. Tenía un viaje a Mar del Plata para pasar el día del padre con mi papá y lo atrasé, así que voy a estar tres días”, dijo Ludueña ante las cámaras de Intrusos. Y enseguida contó que ni bien le encomendaron la tarea se puso en comunicación con su colega. “ Hablé con Viviana y le mandé un mensaje diciéndole que le iba a cuidar el rancho ”, reveló.

Sobre los motivos que llevaron a la periodista a tomarse un descanso, la mujer de Jorge Macri advirtió que se trata de un tema de salud (“una gripe”) y un compromiso que tiene con su hija, Martina. Cuando el cronista le preguntó si esta decisión tenía que ver con las recientes declaraciones de Viviana en su streaming, la marplatense aclaró: “ Eso lo tiene que contestar ella, no estoy en su cuerpo. Sé que se tomó bien que sea yo la que la reemplaza, también sé que había pedido a Damián Rojo. Yo veo el programa de Vivi, tiene unos panelistas y unos columnistas buenísimos”.

Cambios en la grilla

Una de las figuras que la señal de Constitución tendrá en su grilla es la de Mario Pergolini. El periodista, que estuvo varios años alejado de la televisión, vuelve a la pantalla chica con Otro día perdido, un big show que mezclará monólogos punzantes, divertidas entrevistas, banda en vivo e invitados especiales. “Tendría que ver con actualidad y las noticias del día. No un late night, pero podría tener una banda e invitados. Si logro juntar las voluntades que estamos buscando, ya estaríamos muy avanzados”, expresó el conductor semanas atrás en una nota con Intrusos.

Mario Pergolini vuelve a la pantalla chica

Según pudo saber LA NACIÓN, este formato –producido por Diego Guebel y Alejandro Borensztein- comenzará a principios de julio e irá de lunes a viernes, en el horario del prime time. Junto al exCQC, estarán Agustín “Rada” Aristarán y la comediante Laila Roth aportando todo su humor y versatilidad.

Otro de los nombres que se suman a la programación es el de Homero Pettinato. El hijo de Roberto Pettinato debutará como conductor con Reacción en Cadena, un ciclo de entretenimientos que ocupará las tardes de eltrece. “Me preparo muy bien. Tengo un equipo que me acompaña y que me contiene mucho. Que tienen la misma locura que tengo yo. Tengo mucha ansiedad, no veo la hora de que ya sea algo estable, de que la gente conozca las reglas, de que vengan a jugar y de que se diviertan en la casa ”, confesó el joven en diálogo con la web del canal.

The Balls saldrá del aire, pero Guido Kaczka ya trabaja en un nuevo formato Prensa

Si bien el programa podrá verse recién la última semana de junio, ya comenzaron las grabaciones. “El programa es de juegos, de asociación de palabras. A veces es adivinar la palabra, pero muchas veces es adivinar la palabra asociando con la que yo te doy”, contó el conductor mientras advertía que el ganador puede llevarse 5 millones de pesos.

Por su parte, y ante el inminente levantamiento de The Balls, se supo que Guido Kaczka está preparando un nuevo programa que llegará a la pantalla más adelante. La semana que viene el canal terminará de definir la grilla sobre qué pasará con sus dos producciones.