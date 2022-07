Canta Conmigo Ahora: la cara del Puma Rodríguez al escuchar a un participante que se volvió viral

Canta Conmigo Ahora, el flamante certamen comandado por Marcelo Tinelli por la pantalla de eltrece, tuvo su debut el lunes por la noche. Luego de una atípica presentación del conductor, muy lejos de los monólogos que realizaba en ShowMatch y más ceñida al formato del programa original, All Together Now, se dieron a conocer los jurados del ciclo, entre ellos, José Luis “el Puma” Rodríguez, una de las figuras internacionales convocadas, junto a Cristian Castro.

En Twitter, el debut del certamen de canto no pasó inadvertido, y por eso un gesto del artista fue captado por los usuarios. Mientras el participante Rudy Morales cantaba “Proud Mary”, el Puma se mostró algo apesadumbrado, con su cabeza ligeramente inclinada a su izquierda. De hecho, no hizo ningún comentario sobre la presentación del joven.

El Puma Rodríguez preguntándose para qué vino a #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/JXmcd2AeNz — EL HOTEL ENCUESTAS (@ElHotelTrivia) July 26, 2022

Tinelli: no hay que quedarse atrás, hay que buscar alguien con las mismas vibras de Palito, traigan al Puma Rodriguez #LaVozArgentina #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/epyrY1KnBN — ernesto (@ernestoserrano_) July 26, 2022

Pensando en que se pudo haber quedado en la casa comiendo un sanguchito #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/9vYVAcI0b5 — who? (@milk1dollycopy) July 26, 2022

Cuando estas listo para el encuentro y te llega un "Ay me vas a odiar" #CantaConmigoAhora pic.twitter.com/TVMPnmXXvh — Mati Vicente (Zeodeon) (@maty_zeo) July 26, 2022

Morales emocionó a otros integrantes del jurado cuando contó su historia. El joven que trabaja como cajero en una verdulería contó que el tema elegido lo acompañó en varias etapas difíciles de su vida, entre ellas, una relación violenta. El participante cosechó 82 puntos, su show fue uno de los más celebrados de la noche, y Manuel Wirtz hizo hincapié en la valentía que tuvo al compartir una historia dura. A pesar de su excelente performance, su puntaje no le alcanzó para pasar al siguiente programa.

Posteriormente, cuando se presentó el cuarteto Las musas, el Puma mostró su aprobación de inmediato. “Venimos a representar a todas las mujeres del país y de Latinoamérica”, expresaron las integrantes del “cuarteto lírico-pop de Tucumán”. Luego de una intro lírica, interpretaron “Solo quiero rock and roll”, de La Torre, el grupo liderado por Patricia Sosa y Rodríguez elogió su desempeño.

Los espectadores del programa, atentos a cada mínimo detalle de Canta Conmigo Ahora, viralizaron el rostro del Puma y lo compararon con el de Palito Ortega, quien actualmente oficia como coach invitado de Ricardo Montaner en La Voz Argentina de Telefe .

El atípico ingreso de Marcelo Tinelli a su programa

El conductor entró al imponente estudio junto a su hijo menor, Lorenzo, y con “Juntos” de Abel Pintos como canción de apertura, lo que indefectiblemente recordó a ShowMatch. En ese sentido, tampoco faltó su saludo insignia: “Buenas noches, América”.

“Llegó el día más esperado, estamos en un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y con un nuevo desafío en la tele para todos los que amamos hacer televisión”, expresó Tinelli al inicio del ciclo. Luego, agradeció a la producción por cómo se armó la estructura del show en el que se presentarán 1000 participantes ante 100 jurados. “Gracias a Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández, me encanta empezar así”, sumó Tinelli, quien por primera vez no hizo su clásico y extenso monólogo de apertura.

Asimismo, decidió no aludir a la coyuntura del país como ha hecho en ShowMatch sino que, después de los agradecimientos, se dispuso a presentar a los jurados.

La primera en ser presentada fue su hija, Candelaria “Lelé” Tinelli, quien hace labor de jurado en dupla con su pareja, el músico Coti Sorokin. Luego, presentó al Puma, Castro, y a otras figuras que evaluarán a los intérpretes, como la revelación de El hotel de los famosos, Lucas “Locho” Loccisano; Gladys “la Bomba” Tucumana; el Bahiano, El Tirri y Manuel Wirtz.