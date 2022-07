Canta Conmigo Ahora: cómo fue el curioso ingreso de Marcelo Tinelli a su programa

Marcelo Tinelli comenzó este lunes por la noche con su nuevo programa de canto de eltrece, Canta Conmigo Ahora, e ingresó al imponente estudio de la mano de su hijo, Lorenzo, y con “Juntos” de Abel Pintos como canción de apertura, reminiscente a ShowMatch. En esa línea, tampoco faltó su saludo insignia: “Buenas noches, América”.

“Llegó el día más esperado, estamos en un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y con un nuevo desafío en la tele para todos los que amamos hacer televisión”, dijo el conductor en el inicio de su monólogo. Posteriormente, agradeció a la producción por cómo se armó la estructura del ciclo en el que se presentarán 1000 participantes ante nada menos que 100 jurados. “Gracias a Adrián Suar, Pablo Codevila y Coco Fernández, me encanta empezar así”, sumó Tinelli, quien por primera vez no hizo su clásico monólogo de apertura sino que se ciñó a la estructura del certamen.

Desde el comienzo, más allá de su saludo clásico y del tema de Abel, Tinelli intentó despegarse de lo que ha venido realizando en la TV en las últimas décadas y de respetar el formato del programa original británico, All Together Now. Por lo tanto, no aludió a la coyuntura del país como ha hecho en “Bailando por un sueño” sino que, después de los saludos de rigor, fue directo al eje de su flamante ciclo con la presentación de los jurados .

La primera en ser presentada fue su hija, Candelaria “Lelé” Tinelli, quien hace labor de jurado en dupla con su pareja, el músico Coti Sorokin. Luego, l es llegó el momento a los jurados internacionales, el “Puma” Rodríguez y Cristian Castro, quienes se mostraron muy felices de estar participando del ciclo y expectantes por escuchar a los participantes. Minutos más tarde, se mostró a otras figuras que evaluarán a los cantantes, como la revelación de El hotel de los famosos, Lucas “Locho” Loccisano; Gladys “la Bomba” Tucumana; el Bahiano y Manuel Wirtz.

Si bien se escucharon las intervenciones de la locutora Marcela Feudale, se notó una intención de Tinelli abocarse a los pormenores de la competencia con un ingreso curioso, atípico, pero orgánico de cara a este nuevo desafío que encara el conductor.