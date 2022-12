Rating: Gran Hermano ganó el día y Marcelo Tinelli se despidió siendo lo más visto de eltrece

escuchar

Se acerca el final del año y algunos ciclos cantan sus hurras. Anoche, Canta conmigo ahora (eltrece) coronó a la ganadora de su segunda temporada . El certamen de canto, conducido y producido por Marcelo Tinelli, fue una de las grandes producciones de este año . Si bien los números del rating, sobre todo en esta última etapa, no acompañaron al ciclo, se trató de una gran apuesta, basada en el formato internacional All Together Now.

Ayer, el promedio de Canta conmigo ahora, que lideró la audiencia del canal, fue de 6,2 puntos , con un pico de 6,6 puntos, las marcas más altas cosechadas durante las últimas semanas. Tinelli se va de eltrece , al menos su contrato finaliza este 31 de diciembre, aunque el ciclo tendrá una temporada más en el aire, pero con la conducción de Manuel Wirtz.

Canta conmigo ahora respetó los parámetros estéticos y la puesta en escena de All Together Now captura de video

Desde el 17 de octubre, a Tinelli le tocó enfrentarse con el tanque Gran Hermano (Telefe), el programa que lidera el rating desde su estreno, solo destronado por los partidos jugados por la Selección Nacional en Qatar. Ayer, el reality conducido por Santiago del Moro hizo 17,6 puntos de promedio y escaló hasta un pico de 19,1 puntos, algunas décimas por debajo de sus marcas habituales, seguramente afectado por la suba de Tinelli.

Pluto TV Presenta (Telefe), que muestra en tiempo real lo que sucede en la casa de Gran Hermano, es un microprograma satélite del reality que le permite al canal sumar minutos con buena audiencia, midiendo este jueves 13,3 puntos, dejando un buen piso para que Staff de Noticias (Telefe) midiera 9 puntos. En eltrece, el histórico En Síntesis hizo 3,8 puntos.

Gran Hermano, el reality éxito en el mundo, basado en el encierro de los participantes, que se convierte en una oda al ocio captura de video

En el plano informativo, estuvieron muy parejos Telefe Noticias (Telefe) con 9,3 puntos de promedio en la franja que se inicia a las 20 y El noticiero de la gente (Telefe), espacio que marcó a las 13, 9,1 puntos . Enfrentados a estos ciclos de actualidad, Telenoche (eltrece) y Mediodía Noticias (eltrece) hicieron 5,3 y 4,7 puntos, respectivamente. En el amanecer, empataron Buen Telefe (Telefe) y Arriba Argentinos (eltrece) con 2,3 puntos.

Socios del espectáculo (eltrece) marcó 2,9 de promedio y quedó rezagado ante los 5,8 de Ariel en su salsa (Telefe). Sin embargo, hay que destacar que el programa sobre farándula conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, recibió el aire con 2,6 puntos y le entregó la pantalla a Mediodía Noticias con 3,4 puntos , remontando la audiencia de eltrece a pesar de la fortísima competencia de Telefe.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le suben los promedios a la mañana de eltrece, pero deben competir con el muy instalado Ariel en su salsa de Telefe Rodrigo Nespolo - LA NACION

Bendita bajó algunas décimas y cerró su promedio en 4 puntos, número que, de todos modos, le permitió ser lo más visto de elnueve. En América, los números suelen ser oscilantes, recuperando la punta LAM con un promedio de 2,9 puntos.

Después de algún tiempo sin encabezar, Cocineras y cocineros argentinos volvió a ser lo más visto de la TV Pública, con un promedio de 0,7 décimas . En Net TV, el mejor número fue 0,2 décimas, marca obtenida por Toda la vida con Vivi, con Viviana Saccone; Gossip, a cargo de Pilar Smith con Leo Arias y Guille Barrios; Entrometidos en la tarde, conducido por Carlos Mont; Reperfilar, el noticiero liderado por Santo Biasatti y María Areces, y Editando tele, histórico formato de este canal conducido por Luis Piñeyro. Aunque los números no son altos, la programación de producción propia es una buena apuesta de este señal.

Carlos Monti, profesional de intachable trayectoria en el rubro del espectáculo, al frente del novísimo Entrometidos en la tarde en Net TV Instagram @carlosmontiok

Bravo TV, en cambio, apuesta por las latas importadas y ayer logró duplicar el mejor promedio de Net TV y quedar sólo tres décimas por debajo de la marca más alta de la TV Pública , con Destilando amor y Enfermeras.

El encendido más alto del día correspondió a Gran Hermano y fue del 67,5% del share.

Momentos destacados

“La música es un lugar en el que tengo que estar”, dijo Tinelli en el último programa de la segunda temporada de Canta conmigo ahora. El conductor y productor, visiblemente emocionado , agradeció al jurado, a sus históricos compañeros Fede Hoppe y Chato Prada, y al canal por la realización de este ciclo que fue bisagra en su carrera y que posicionó a la televisión nacional a la altura de las grandes cadenas internacionales con una puesta en escena de primerísimo nivel .

Dámaris Zulli se consagró ganadora de la segunda edición de Canta conmigo ahora. La participante logró triunfar con el 63% de los votos, en una final sumamente atractiva.

Andy Kusnetzoff conversó en vivo con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias. Un mensaje de audio de Lionel Messi enviado al programa de Kusnetzoff , luego de un relato muy emotivo de Hernán Casciari, generó la inmediata reacción del goleador de la “Scaloneta” y de los oyentes del ciclo la radio Urbana Play.

En Buenos días, América (América), Antonio Laje conversó con un médico neuropsiquiatra, quien se refirió a los vaivenes emocionales que generan las fiestas de fin de año . El noticiero midió 0,9 en su primer tramo y 1,9 entre las 8.04 y las 10.01.

Los 5 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 17,6 puntos de rating

2. Pluto TV Presenta (Telefe) 13,3 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 9,3 puntos

4. El Noticiero de la gente (Telefe) 9,1 puntos

5. Staff de Noticias (Telefe) 9 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.