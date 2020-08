Cantando 2020: accidentada, Carmen Barbieri se animó a interpretar un himno hippie Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 00:09

A pesar de haber sufrido un esguince en el tobillo, Carmen Barbieri no quiso estar ausente en esta nueva ronda de rock nacional de Cantando 2020. Consultada por los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito, la capocómica contó: "Fui al baño con los lentes, el barbijo, la máscara... Estaba cuidada pero no veía un carajo y me caí".

"Decí que sé caer, porque me caigo mucho. Caí de espaldas. Tengo los tobillos chiquitos y miren ahora", contó, mostrando la tobillera que está obligada a utilizar para poder pisar bien. Después, contó que hoy volvió a caerse durante la pasada general de esta nueva propuesta. "Caí, toda vestida de Mimí Pons", bromeó en referencia al atuendo que le tocó llevar.

Luego, junto a su compañero Mariano Zito brindó una versión de "El extraño de pelo largo", de Roque Narvaja. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien aprovechó para dedicarle unas palabras a Pepe Cibrián, quien hasta el viernes pasado ocupó un lugar en el estrado: "Le quiero mandar un saludo a Pepe, con quien compartimos algunas semanas y siempre fue muy amable y muy gentil. Fue un placer compartir este tiempo con él".

De Brito, entonces, explicó: "Está pasando un mal momento con su tía Carmen y la señora que la cuida, que dio positivo en coronavirus. Hoy Laurita y yo hablamos con él". Luego sí, la conductora de Me gusta ser mujer dio su devolución a la pareja: "Esta fue una película en la cual yo trabajé, así que me trajo un montón de recuerdos. Tenía una canción que se llamaba 'La doble cero', sobre los jóvenes que no podían llevar el pelo largo y las chicas que no podíamos usar minifalda. Carmen siempre trae buena energía y alegría, pero hubo muchas desafinaciones en los graves. Fue raro. La coreografía no tenía nada que ver con el rock. Es muy pop", expresó.(6)

"No tengo nada técnico para marcar, pero no me gustó ni me pareció entretenido. Los dos cantaron muy grave y eso me resultó aburrido", sumó Karina "La Princesita" (6).

"Yo no sentí que estuviera muy grave y sí me resultó entretenido. No sé qué más se le puede pedir a este tema... Me pareció simpático", señaló Oscar Mediavilla (6), quien se encuentra reemplazando a Cibrián. Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, indicó: "Carmen es tan abarcativa que apenas saliste parecías Dolly Parton. Me encantó. Yo adoro este tema y no me parece que tenga que tener la furia de un rock. Me encantó la onda. Me gustó mucho".