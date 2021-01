Cantando 2020: Angela Leiva y Brian Lanzelotta no ven a Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari en la final Crédito: Prensa LaFlia

Este martes comenzó una nueva ronda de ritmo libre en Cantando 2020 y -una vez más- los encargados de romper el hielo fueron Ángela Leiva y Brian Lanzelotta. En esta ocasión, los referentes de la movida tropical brindaron una versión de "El poder del amor", el éxito de Ricardo Montaner.

Antes de cantar, los dos confesaron que se ven en la final y el ex Gran Hermano fue aún más allá: dijo que ve como futuros competidores a Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi. Si bien Leiva se negó a dar nombres, el conductor Ángel De Brito le recordó que en Los ángeles de la mañana ya había dado su pronóstico: ellos, Sierra, Dan Breitman y Miguel Ángel Rodríguez. Curiosamente, ninguno de los dos incluyó a sus colegas Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari.

Tras escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (10). "La verdad es que a veces no hay que hablar", expresó de manera escueta, y les puso la máxima puntuación. "A mí me gusta la canción y me gustaron sus voces juntas. Angela hace lo que quiere con su voz. Siempre estás acertada y en la nota. Brian estuvo a la altura, pero al principio estuviste por debajo de la nota", agregó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto.

Oscar Mediavilla (9), en su turno, indicó: "Sigue el aire fresco. Coincido en que hubo detallitos de afinación, pero a esta altura del partido, está todo bien. Brian tiene a su lado a una campeona".

Por último, Moria Casán (10) cerró: "Son la pareja que mejor administra la energía. Estuvieron todo el certamen parejito. Leiva es de primera clase y supo incorporar los detalles corporales que le pedí. Brian adquirió poder en su garganta. Hoy me quedé muda. No puedo creer lo que adelantó. Si no hay piel y química, sonamos, y acá lo hubo. Son los que más seguros se encuentran: están pisando firme".

