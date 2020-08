Cantando 2020: Ángela Leiva cantó un tema de Rata Blanca y al jurado no le gustó Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 23:54

Luego de una noche tensa que culminó con la partida de Facundo Mazzei y Agustina Agazzani, este martes llegó a la pista un nuevo ritmo: rock nacional. Ante la ausencia de Pepito Cibrián, que según el conductor Ángel De Brito se pidió unos días por temas familiares, durante esta semana ocupará un lugar en el estrado Oscar Mediavilla, un histórico de los programas producidos por Marcelo Tinelli.

Antes de darles la bienvenida a los participantes, De Brito y Laurita Fernández anunciaron que este ritmo tendrá dos eliminados. Luego, sí, la primera pareja en salir a la pista fue la compuesta por Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, dos exponentes de la música tropical que, en esta ocasión, brindaron una versión de "Mujer amante", de Rata Blanca.

Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara, quien evitó referirse a lo ocurrido anoche con Fernández. "Esto para nosotras fue el periódico de ayer. A alguna gente yo le diría que se compre una vida", indicó. "No sabía que era una zona tan sensible, y si es así nunca más se hablará sobre el asunto", redobló la apuesta. Laurita no coincidió: "Yo sí agradezco todos los mensajes", afirmó. Con respecto a la performance de los participantes, Guevara (7) expresó: "A mí me hubiera gustado más heavy. Podría haber roto más la voz", cerró.

Karina, "La Princesita" (9) explicó: "Entiendo que les van a pedir más porque son cantantes. A mí me gustó. Hoy estoy expectante de escuchar a Mediavilla, que sabe de rock, aunque él dijo que no entendía mis devoluciones". Picante, la cantante se refirió a los tuits que el productor publicó hace unos días, en los que se refirió a sus devoluciones en la ronda de cumbia.

"Llevo más de 120 discos y algunos fueron de cuarteto. Lo que le dije a Karina es que a veces escuchando cumbia hay letras dramáticas y todo es alegría. Hay que nivelar. A mi me encanta la cumbia, sobre todo la colombiana. Lo que sentí es que para algo un tipo escribió una letra, y si es dramática, no por ser cumbia tiene que bailar el que la canta", expresó el productor. "Estuvo bien. Es una lindísima canción. Ángela, cantaste bien, y Brian tiene que afirmar la afinación. Eso genera que, cuando cantan a dos voces, se te escucha algo calado. Hay que estar atento a escucharse. Los dos tienen condiciones, pero tienen que estar atentos", cerró Mediavilla (5).

Moria Casán dueña del voto secreto, indicó: "En esta etapa, la gente está con mucha sensibilidad y 'sarasea', así que como yo sé que el tiempo importa, les voy a dar esta devolución en mandarín: me gustó poco".