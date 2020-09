Cantando 2020: Ángela Leiva contó cómo nació el amor con Martín, su pareja

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta Crédito: Prensa LaFlia

Una nueva semana en el Cantando 2020 encontró a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta como los encargados de romper el hielo. Ante todo, Laurita Fernández y Ángel de Brito felicitaron a la artista por su victoria en los Premios Gardel, y ella confesó: "Estoy muy feliz, disfrutando mucho estar en esta pista, y con los proyectos que tenemos a futuro cuando todo vuelva a la normalidad".

Los conductores del certamen notaron que entre el reducido público, se encontraba Martín, pareja de la cantante. Ángel le preguntó cómo era Ángela en la cotidianeidad, y él contó: "Es tranqui. Tiene su carácter, pero es como la ven acá, es un amor. Ella me buscó, pero fue un poco de los dos". Entre risas, Leiva confesó cómo fue el primer acercamiento: "Él es muy tímido. Y yo dije "basta, yo no aguanto más". Aunque yo era sutil, y abajo del escenario aprovechaba la charla". Dicho eso, la dupla comenzó la interpretación de "Qué ganas de no verte nunca más".

En la devolución, Nacha Guevara felicitó a Ángela por su voz, pero consideró que le "interesa más mirarlo a Brian", y explicó: "Si bien empezaste raro, hay un compromiso con lo que decís que es muy importante. Ángela vos sos tan buena, que la cantante te lleva siempre de las orejas, te puede, y no te dedicás tanto a escuchar lo que estás diciendo, presta atención a eso porque el cantar está impecable. Cuando ensayen, que Ángela haga el ridículo, para romper el límite tenés que hacer el ridículo. Pero ustedes siempre están bien" (8).

A continuación, Karina "la princesita" Tejeda confesó que le gustó escuchar a Ángela, pero opinó que en Brian hubo un ronquido constante: "Cuando lo usás menos, llama más la atención. Igual me gustó" (8). Por su parte, Oscar Mediavilla elogió también a Leiva: "Aplicaste todo el carácter, la pasión, la energía, sos una gran cantante y de eso no hay duda. En el caso de Brian, me pareciste más prolijo, quizá un poquito más de garra hubiera estado mejor" (8).

En el cierre, Moria Casán exclamó que le "encantaron", y concluyó: "Ángela tiene otra actitud, la potencia de ella te lleva a que siempre sobrepase. Y él es un muñequito de torta, me descolocás con ese traje, me encanta, me parece que tenés una capacidad actoral muy buena. Absolutamente armonizaron, son fuego" (voto secreto).

