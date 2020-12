Cantando 2020: Brian Lanzelotta confirmó su separación Crédito: Instagram

Antes de su presentación en el escenario de Cantando 2020, Brian Lanzelotta confirmó está atravesando un momento complicado. "Me separé. ¿Qué pasó? La vida, la cuarentena, ser papá, la convivencia... Estamos en momentos diferentes y elegimos por el bien de la familia y nuestra hija de diez meses tomar distancia", contó.

Y, en diálogo con los conductores Ángel De Brito y Laurita Fernández, continuó dando detalles de su separación con la madre de Roma, Mariana César: "Yo la estoy llevando como puedo. Cuando llego a la puerta, me saco una mochila y me pongo otra. Ella siempre me acompañó y sé que ella disfruta de todo lo bueno que me está pasando. Yo estoy triste, pero cuando entro al estudio dejo mis problemas afuera".

Su compañera, Ángela Leiva, agregó: "Yo estoy acompañando a mi amigo. Nos aconsejamos y discutimos mucho, también. Nos conocemos mucho ya. Son ocho meses de compartir mucho".

Luego, sí, llegó el momento de cantar "Te conozco", de Ricardo Arjona. Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (10): "Lindo, con sentimiento. Creo, Brian, que cantaste mejor que nunca. Te está saliendo una voz muy cálida y aterciopelada. Fue tu noche, creo. Traten de elegir cosas que amen para poder defenderlas. Ángela siempre está divina. Lo interpretaron. Son una pareja que me gusta mucho y celebro el crecimiento de Brian".

"Hoy eligieron ir a lo que le queda cómodo a Brian y Ángela acompañó. Mayormente, quien acompaña no puede lucirse, pero no fue el caso. Fue la vez que más sentimiento transmitieron, desde que comenzó hasta que terminó. La canción me gusta, pero me gustó más su versión", indicó Karina "La Princesita".

Cantando 2020: a pura emoción, Leiva y Lanzelotta interpretaron un tema de Ricardo Arjona Crédito: Prensa LaFlia

"Brian, tu entrada fue extraña. No la entendí muy bien. Estabas titubeante hasta que bajaste de la tarima. Ahí enganchaste. Es verdad, como dice mi compañera, que hoy te dieron la posibilidad de que te luzcas. Ángela es una de las más potentes de este programa, capaz de abordar todos los temas", expresó Oscar Mediavilla (8).

"Están muy en rol. A ella es la primera vez que la veo chiquita, más nena. Y, Brian, te hizo muy bien separarse. Soltar. Cuando uno suelta cosas te liberás. Se te vio súper cómodo. Es la vez que se te vio tan relajado. Me encantó como estuviste. Y Arjona, te guste o no, le calienta a las mujeres y tiene una cuenta enorme. Me gustó, chicos", cerró Moria Casán (8).

