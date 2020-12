Cantando 2020: Cachete Sierra fue a lo seguro y se llevó el mejor puntaje Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de diciembre de 2020 • 22:55

Junto a su perra Marta, Agustín "Cachete" Sierra regresó al escenario de Cantando 2020. El actor, antes de mostrar su propuesta para esta nueva ronda de ritmo libre, presenció junto a su compañera, Inbal Comedi y los conductores, Laurita Fernández y Angel De Brito, la cámara oculta de la que fue víctima.

Luego, sí, los participantes brindaron una versión de "La última lágrima", el tema de Memphis la blusera. Tras escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "Marta es una genia. Sabe todo, es muy del escenario, conoce las leyes. ¿Te acordás que la última vez te dijimos que desafinaste? Hoy estuviste mejor. Inbal estuvo muy bien. Lo hicieron juntos y fue agradable de ver y de escuchar. Tenés que trabajar con la afinación, porque eso te va a relajar un montón. Estuvieron mucho mejor que la otra vez", consideró.

Flavio Mendoza (10), reemplazante de Karina "La Princesita" en el estrado, agregó: "Inbal es una genia. Y si a una persona le gustan los animales, suma. Yo no estoy caliente con vos, pero lo que te veo es que tenés ojos de buena persona. Tenés un mejor ir que un mejor venir".

"Marta y la gente empujan, y Cachete banca los trapos como puede", dijo el dueño del voto secreto, Oscar Mediavilla, haciendo alusión a que Sierra es uno de los favoritos del público. "Sigan con el repertorio de Memphis hasta que termine. Cantantes mal todo el concurso y en esta última parte estás muchísimo mejor. Tenés una partenaire que te acompaña bien. Me gustó", agregó luego, marcando que la pareja ya había recurrido al repertorio de la banda que lideró Adrián Otero.

Para cerrar, Moria Casán (10) consideró: "Me gusta esta pareja porque tiene como la voz rota. Los ayuda a la personalidad y a lo que proponen. Me encantó y veo una notable evolución. Y, por supuesto, Marta es lo más: no ladra, no molesta".

Conforme a los criterios de Más información