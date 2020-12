Cantando 2020: el carnaval carioca dejó otra pareja fuera de concurso Crédito: Prensa LaFlia

La noche del miércoles fue la elegida para dar a conocer el voto secreto en una de las rondas más polémicas de Cantando 2020, la de carnaval carioca. De esta manera, a medida que los conductores Laurita Fernández y Angel De Brito iban revelando la puntuación de Nacha Guevara se fue definiendo quiénes serían los nominados.

La primera de las parejas que recibió la noticia más temida fue la compuesta por Claribel Medina y Agostina Alarcón: madre e hija no alcanzaron los 29 puntos necesarios para conseguir su pasaje al siguiente ritmo.

Le siguieron los pasos Agustín "Cachete" Sierra e Inbal Comedi, y Charlotte Caniggia y Cristian Sergio.

Luego de que los tres equipos volvieran a mostrar sus propuestas en esta ronda que aglutinó a algunos de "los temas que no pueden faltar en un final de fiesta", el jurado compuesto por Guevara, Moria Casán, Karina "La Princesita" y Oscar Mediavilla comenzaron a deliberar para salvar a una de las parejas.

Como viene ocurriendo desde hace varias semanas, llegar a un acuerdo no fue fácil. Para variar, no nos pusimos de acuerdo. Siempre quedamos 2 a 2, por eso me tocó a mí desempatar. Porque mejoraron mucho en relación a lo que hicieron la primera vez, la única pareja salvada es la de Cachete Sierra", anunció Guevara.

De esta manera, Claribel y Charlotte quedaron a expensas del voto telefónico. Finalmente, se dio a conocer el resultado: con el 53,8% % de los votos, Caniggia consiguió seguir en el concurso, que el miércoles presentará un nuevo súper duelo entre las 12 mejores parejas.

