Cantando 2020: tras las críticas a Lola Latorre, Lucas Spadafora rompió en llanto Crédito: Captura de pantalla

26 de agosto de 2020

La segunda pareja en salir al escenario del Cantando 2020 fue la compuesta por Lola Latorre y Lucas Spadafora. Con la presencia de sus padres en el estudio, Diego y Yanina, la joven contó que decidió cerrar su cuenta de Twitter. "Medio que lo que me pasa es que estoy creciendo en el certamen y no me estoy bancando tanto las críticas agresivas. (...)Siempre me dicen que mi mamá bardea a tal persona, y somos dos personas diferentes. Me banco las críticas, pero me dicen anoréxica y no está bueno", dijo.

"Para mí no tiene que ver con la edad. A mí me paso de más grande, cuando ya era madre. En las redes y sobre todo en los medios de lo que más se hablaba era de que era una gorda. A mí me causó depresión, pero ya te vas a dar cuenta de dónde vienen esas críticas", opinó Karina "La Princesita".

"Yo le aconsejé que la cerrara", reveló Yanina Latorre. "Salió de la gala la semana pasada y cuando llegó a casa me dijo que la gente la odiaba", contó. "Que haga lo que ella sienta. Es un terreno que yo como padre no quiero invadir", explicó, a su vez, el exfutbolista.

La canción elegida por la pareja fue "Arde la ciudad", de La Mancha de Rolando y durante su performance, en pantalla gigante se proyectaron imágenes de Diego Latorre jugando al fútbol. Luego de escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7): "Lola tiene problemas de afinación graves. Hay que trabajar eso. Hay algo destemplado en la voz, es una voz que está sonando muy chata. Cantar es un largo proceso, así que a no desesperarse. Trabajen en eso, porque hay algo rígido ahí. El tema es 'Arde la ciudad' y ni un fósforo encendieron. Arriésguense, equivóquense".

"Lucas, nosotros en las redes te vemos desfachatado, desenfadado... ¿Y qué pasa acá?", preguntó Laurita Fernández. "Es muy difícil estar acá parado para que desde allá, sentados nos critiquen", rompió en llanto Spadafora. "No digas eso, porque me rompí el alma 50 años para estar sentada aquí", corrigió Guevara. "No quiero pelear con vos, Nacha", señaló el influencer, que inmediatamente estaba como nuevo. La jurado, entonces, aconsejó que la próxima vez los familiares no asistan al piso, para quitarles presión a los participantes.

Karina (6) sumó: "El problema más grave es es de la afinación. Lucas calaba apenas cuando terminaba la frase. Lo de Lola no fue tan grave; siento un crecimiento en ella. Falta que exploten un poco más".

"Lucas lo hizo bien. No es un tema tan difícil, bastante lineal. Conozco muchos cantantes que comienzan a cantar en el tercer disco... Lola puede ser la hija de papás famosos porque arrastra lo que le pasa a la gente con ellos. Pero si te exponés, agarrate como puedas. No se escuchó mal, coincido con Karina. Se nota que los coaches están trabajando muy bien", explicó Oscar Mediavilla (4), quien debutó en el estrado en reemplazo de Pepito Cibrián.

Por último, Moria Casán, dueña del voto secreto, aconsejó: "En estos certámenes, en los te diseccionamos, les sugiero una dieta mediática. Cuando estás en un lugar, enfocate en lo tuyo, no escuches ni lo bueno ni lo malo. Este es el cuarto tema de Lola y este es un show terrible. Pido un aplauso para todos los que decidieron hacer este show, que es lo que estaba esperando la gente. Los quiero, pero no me gustó".