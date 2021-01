Cantando 2020: Dan Breitman reveló que fue el Sapo Pepe y Oscar Mediavilla estalló contra Gustavo Santaolalla Crédito: Captura de TV

Este martes, Dan Breitman volvió al escenario de Cantando 2020 y, luego de cantarle el Feliz cumpleaños en español y hebreo a uno de los camarógrafos del programa con el que suele matar el tiempo jugando al ping pong, entonó un tema en idish "dedicado a todo el barrio de Villa Crespo".

"Yo fui el Sapo Pepe", reveló luego, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio. "Fue una experiencia que no me voy a olvidar en mi vida. Tenía mucho calor dentro del disfraz", agregó, antes de hacer la coreografía y entonar el tema de Analía García, que popularizó la conductora infantil Adriana, y que terminó enfrentándolas en los tribunales.

"Era el tigre Gregorio también. Era muy amanerado y Adriana me decía que tenía que ser más masculino", recordó Breitman, antes de interpretar "Donde quiera que estés", de Manuel Wirzt.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): "Qué linda voz tenés, Dan, sobre todo cuando no la forzás. Es tan dulce y tan expresivo. Muy bien cantado, pero me faltó corazón y conexión. Deberían trabajar más que se conecten desde un lugar que no sea la mente, como si se conociera por primera vez. Empiecen por conocerse, porque eso va a redundar en el resultado. Tienen mucho talento".

La dueña del voto secreto, Karina "La Princesita", señaló: "La canción me gusta mucho y sus voces también. Estuvo hermosamente interpretada". Oscar Mediavilla (7), a su vez, indicó: "Quiero contar algo de Manuel. Es un gran tipo, una persona excelente y cuando estábamos en La Torre tuvimos la suerte de hacer la gira por Rusia con él, que en ese momento era mimo. La gente moría con él. Siempre recuerdo eso con mucho cariño. Duró un mes la gira y fue la primera de una banda argentina por la Unión Soviética, pero no aparecemos en Rompan todo [serie documental recientemente estrenada en Netflix]. Faltan miles de bandas. Parece un homenaje a quien la hizo, Gustavo Santaolalla".

Sobre la propuesta de la pareja, Mediavilla expresó: "Ellos cantan bien siempre, defienden todos los temas. Se escuchó lindo, pero no estaban tan metidos en la canción como me hubiese gustado. Quizá faltó más conexión".

"Ella es un animé. Tiene una forma de caminar única. No podría hacer otra cosa que estar en un escenario. Dan está venciendo su timidez. Lo felicito por su sensibilidad y su talento. A esta pareja le falta más pasión, algo que atraviese la pantalla. Son tan buenos que dan la vuelta. De todas maneras, lo que hacen es estupendo", cerró Moria Casán (9).

