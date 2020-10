Cantando 2020: después de su auspicioso debut, Trapani no conformó al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Cantando 2020 sigue rindiéndole tributo a los representantes de la movida tropical. Luego del especial protagonizado por Gladys "La Bomba Tucumana", Karina "La Princesita", Rocío Quiroz y Ángela Leiva, y de la presentación de Ariel Puchetta, este jueves llegó el turno de Gastón Angrisani. El exlíder de Los Mohicanos fue el invitado de Paula Trapani y Augusto Buccafusco en esta ronda de tríos.

Luego de escucharlos cantar "A puro dolor", de Sin Bandera, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. La dueña del voto secreto expresó: "Linda voz, Gastón. Y lindos arreglos. Los varones estuvieron por encima de Paula, quizá porque la segunda vez nunca tiene el empuje de la primera. Augusto y Gastón tuvieron más comunicación entre ellos".

"Un placer que Gastón esté acá. Canté con voz en el Gran Rex en mis comienzos. La nota no va a tener que ver con vos, porque me gusta como cantás. A mí no me gustó y no me generó nada. Falta relajarse más. Paula tiene linda voz y es afinada, pero no transmitió sentimientos. Pueden susurrarlo y transmitir igual, pero no sucedió", sumó Karina (6).

Oscar Mediavilla (5) agregó: "Le faltó carácter y seguridad. Quedó muy lavado. A Paula la sentí nerviosa y con demasiado cuidado de no desafilar, y en realidad hay que animarse. Los arreglos estuvieron muy bien planteados, pero no me pasó mucho".

"Los vampirizaste a los dos, Gastón. Y ellos se miraban más entre ellos que a ella. Paula miró el zócalo todo el tiempo, o braguetas. ¿Qué mirabas? No me sonó tan mal, al lado de algunos 'ladrando 2020' que vienen a la pista", cerró Moria Casán.

Luego de que Ángel De Brito pidiera la devolución del BAr, Lourdes Sánchez (0) expresó: "Paulita, vos cantás muy lindo, pero faltó fuerza en la voz. Y no lo rellenaste con la actitud, medio 'flajardi', pero bien cantado".

"Hay algo energético con Gastón. Es algo nuestro que después lo podemos hablar", comenzó bromeando Laura Figalgo. Y continúo: "A Paula la veo incómoda con los zapatos, por las plataformas. Es una pena porque es afinada y tiene una voz muy dulce".

Aníbal Pachano (-1), a su vez, indicó: "No me pasó absolutamente nada. Me encantó la voz de Gastón. A Augusto le alta conexión con su compañera. A Paula no la pueden dejar sola, él tiene que ayudarla. Paula tiene que practicar la caminata con tacos".

