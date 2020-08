La jurado del "Cantando por un sueño" criticó una vez más a Laura Fernández en una noche llena de tensión Crédito: Captura de pantalla

5 de agosto de 2020 • 13:26

El martes se vivió una noche llena de tensión en el "Cantando por un sueño" y Moria Casán fue la protagonista del conflicto. La jurado manifestó su enojo con la producción y también tuvo un fuerte cruce con Laurita Fernández: "Vos estás para coconducir, mi amor".

Desde el día en que la bailarina debutó como conductora del certamen junto a Ángel de Brito, "La One" dejó en claro que no la considera "apta para la conducción", y que se referiría a ella como "la coconductora": "Yo a Ángel lo veo como conductor porque ya tiene su programa propio y un prestigio por estar todos los días en la pantalla".

Con el correr de las galas la tensión fue aumentando, y la jurado demostró su descontento más de una vez. Sin embargo, anoche estalló y fue directa al expresar su enojo: "A propósito de interrumpir y de meterme, la señorita coconductora hoy es un pulpo, quiero que hables más vos, querido", le señaló al conductor de Los Ángeles de la mañana.

Fiel a su estilo irónico, De Brito le respondió: "¿Me hablás a mí? Yo voy a hablar si ustedes me dejan", y Fernández agregó: "A mí me gustaría que des la devolución, Moria, por favor". Enseguida, Casán le retrucó: "¿Ah sí? Vos estás para coconducir, mi amor, y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Dejalo hablar al conductor por favor".

Unos minutos después de este enfrentamiento, la bailarina le repitió tres veces a Casán: "Un minuto por favor Moria", porque la jurado quería hablar justo cuando iban a presentar a la próxima pareja (Dan Breitman y Florencia Anca). Luego de este "freno" impuesto por la conductora, "La One" explotó contra la producción.

Cantando 2020: enfurecida porque no la dejaron hablar, Moria Casán amenazó con renunciar 01:36

La jurado se levantó de su silla y advirtió que quería irse del programa. Cuando le preguntaron qué pasaba, aclaró: "Recién yo quise hablar. Entiendo que todo tiene que ser dinámico para que entren las cuatro parejas, por la nueva vida y la nueva era. Yo firmé acá para no ser jurado, porque yo jurado fui durante 10 años".

"No quiero tener el cu. en forma de silla para dar devoluciones a gente que conozco y a los que no conozco, porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espadas", continuó. Y agregó: "La idea era que yo podía frenarlos cuando yo quiera, eso me prometieron a mí: 'Moria tiene plano libre', y si no se me respeta me voy".