27 de julio de 2020 • 23:01

Carmen Barbieri fue la famosa encargada de abrir la pista del Cantando 2020, el certamen de famosos de Laflia que se convierte en la gran apuesta de eltrece para su prime time. Poco después del número de apertura y de la presentación del jurado, Angel de Brito y Laurita Fernández presentaron a la actriz que, acompañada de Mariano Zito, interpretaron "Te quiero tanto", de Sergio Denis.

Pero antes del debut, Barbieri se refirió al difícil comienzo de año que tuvo, luego de enterarse que su hijo, Federico Bal, padecía de cáncer de colon. "Muchas veces me caí y muchas veces me levanté, pero esta última vez fue muy difícil levantarse. Pero estoy acá porque me hace bien, porque el trabajo me cura", aseguró. "Fede está muy bien. Yo pensé que iba a estar acá. Está curándose".

Luego, en la pantalla se mostró una imagen del abrazo que Barbieri se dio con su hijo luego de enterarse de que había vencido a la enfermedad junto a un mensaje de audio dirigido a ella. "Viejita, perdoname que no puedo estar ahí, tengo una reunión por un unipersonal que estoy escribiendo. Pero quería contarte una buena noticia: me llamó recién el doctor y me dijo que los dos pólipos que me sacaron son benignos y donde estaba el cáncer no arroja ninguna cosa negativa. Todo es positivo. Así que me mejores noticias para que vayas, la rompas y pienses solo en vos".

Emocionada, Barbieri tomó entonces la palabra. "No me cuenta todas las cosas, pero se hizo un estudio para ver si estaba el tumor, y el tumor desapareció. Agradezco a todas las personas que oraron por él, los médicos terrenales y los otros, que están en el cielo. No me había contado que tenía dos pólipos más, es una gran noticia que sea benigno", señaló la vedette, antes de iniciar su interpretación.