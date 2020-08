Cantando 2020: la emoción de Mariana Brey y el recuerdo de su papá

Mariana Brey llegó al Cantando 2020 Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 00:35

Una de las periodistas más populares de Los ángeles de la mañana, Mariana Brey, hizo su esperado debut en el Cantando 2020. Y con mucha emoción y algo de nervios se animó a interpretar "Paisaje", de Vicentico, una pieza por la que recibió los elogios del jurado.

Antes de cantar, Laurita Fernández le preguntó si sus compañeras de programa estaban un poco celosas, pero ella respondió que no lo sentía así, y que de hecho hasta la apoyaron. Luego de cantar y visiblemente conmovida, Brey expresó: "Estaba muy emocionada porque me encanta estar acá. Cuando me convocaron no lo podía creer, y además siempre que atravieso estos momentos recuerdo mucho a mi padre, que ya no está. Y él estaría muy feliz de verme. Sabía que me iba a emocionar, pero es parte de la vida, parte de lo que nos pasa a todos. Esta es una gran oportunidad, no soy una gran cantante, no sé si tengo una voz espectacular, pero canto con el alma. Yo vivo esto como una gran oportunidad, y muy agradecida".

Al momento de puntuar, Nacha Guevara la elogió: "Tenés una linda voz, melodiosa, tenés que tener cuidado en las notitas de paso, todas están ahí por algo, y todas tienen que sonar en su lugar. Hay algo en el dúo que no me está funcionando, no me gusta cómo acoplan, a ver cómo pueden solucionar eso (7). Karina "La Princesita" Tejeda comentó que le gustaría verla "más relajada", y agregó: "Siento que tenés un instrumentos que podés hacer evolucionar mucho más" (6).

Pepe Cibrián Campoy consideró que Mariana tiene "una voz deliciosamente agradable", aunque destacó que la puesta fue un poco desdibujada (7). Y en el cierre, Moria Casán señaló que Brey "está para solista, muy Valeria Lynch, tenés la ventaja de emitir la voz de una manera que te llega". Sin embargo, concluyó que le gustó "hasta ahí. El dúo que yo vi no es lo que pretendía" (voto secreto). Muy emocionada y agradecida ante la devolución del jurado, Mariana Brey tomó nota de las correcciones y se retiró luego de su debut en el reality.