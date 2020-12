Cantando 2020: la final del súper duelo dejó a una de las parejas favoritas fuera del programa Crédito: Prensa LaFlia

Este martes, dos nuevas parejas se midieron en la segunda semifinal del segundo súper duelo de Cantando 2020. Los primeros en cantar fueron Charlotte Caniggia y Cristian Sergio, que decidieron interpretar "Lollipop", de Viuda e hijas de Roque Enroll.

Luego llegó el turno de Luisa Albinoni, que junto a su compañero Lautaro Rodríguez, debió, al igual que el resto de los concursantes, volver a interpretar uno de los temas que ya habían cantado a lo largo del certamen. En este caso, optaron por "Aprender a volar", de Patricia Sosa.

Con Jey Mammon nuevamente ausente -su padre se encuentra internado- Carla Del Huerto tuvo que salir a escena con un nuevo compañero: Patricio Arellano. De esta manera, el cantante volvió al programa, luego de haber renunciado como partenaire de Laura Novoa. Juntos brindaron una versión de "Dame", de Luis Miguel.

Tras escuchar a las tres parejas, Karina "La Princesita" expresó: "Me gustó lo que hicieron los tres. Charlotte quizá no está al mismo nivel, pero yo la quiero ver de acá a la final. Me quedo con la pareja número tres".

Oscar Mediavilla, a su vez, indicó: "Charlotte es un personaje atractivo y su compañero canta súper bien. Fue raro que él hiciera una segunda voz y la de ella no esté. Algo funcionó mal. Lautaro, por su parte, es un gran cantante y Luisa cantó bien, pero siempre está un poquito para atrás con respecto al tempo. Va frenada. Arellano, yo tuve la oportunidad de trabajar con vos, cantás súper, pero tenés que ver el repertorio que te represente. Fue motivo de discusión con vos y con tu padre en su momento, pero estoy seguro de que cuando lo encuentres no te para nadie. A Carla le diría que intente que en ciertos momentos el color de su voz no sea tan estridente. Elijo a la pareja tres".

"A mí me gusta la pareja que me ofrece show. Me gustó cómo reversionaron el tema. Charlotte está súper relajada y cómoda. Lo está disfrutando. Tiene ángel y eso no te lo da ningún quirófano. A mí me dieron chicos americanos. Los felicito a todos, pero elijo a la pareja uno", sumó Moria Casán.

Fátima Florez, jueza invitada durante esta semifinal, coincidió: "Me encantó lo que hicieron los seis. Pato, ya todo el mundo sabe de tu caudal y Carla también, es nuestra Christina Aguilera. Luisa trae luz y carisma a la pista y Lautaro hoy se lució. Charlotte y Cristian me gustaron mucho y sé que pueden dar más. Elijo al equipo número uno".

Por último, Nacha Guevara indicó: "Ustedes, chiquitos, saben que me gusta lo que hacen, pero creo que Charlotte puede más. Luisa, a mí me gustó lo que hicieron. Yo no sentí que estuviste un poco atrás. Y, de todos modos, estar un poco atrás o adelante, es lo que se llama swing. Patricio, vos sabés lo que opino con vos. Estoy de acuerdo con Oscar en que tenés que buscar tu repertorio. Le voy a dar un voto de cariño, por lo que la vienen peleando, a la pareja número dos".

De esta manera, Charlotte y Carla Del Huerto pasaron al siguiente ronda y Luisa Albinoni debió medirse con el perdedor de la primera semifinal, Agustín "Cachete" Sierra, para pelear por su permanencia en el programa.

Ya en la final, Cachete e Inbal Comedi eligieron interpretar "Rock 'n Roll y fiebre", de Pappo mientras que Albinoni y su compañero volvieron a cantar "Arráncame la vida", de Chico Novarro.

Entonces, sí, el jurado debió votar para salvar a una de las dos parejas. "Es difícil, pero voy a ser lo que realmente pienso. Hubo días en que lo que hizo Cachete fue lamentable, no sé si todo eso lo llevó a querer superarse. Siempre se la bancó frente a cualquier cosa que le hemos dicho, como todo un caballero. Luisa es también una gran artista, pero me gustó muchísimo más la actuación de Cachete", expresó Mediavilla.

Casán agregó: "Siempre para el jurado es difícil porque hay cariño, nos conocemos, somos familia y se mezclan muchas cosas... Luisa es una profesional extraordinaria, pero siento que luego de la discusión con tu equipo se desangeló. Todo lo que ocurrió se le notó en la cara. Lo que vi es que no lo disfrutó mucho. Lautaro es un estupendo señor con una gran cordialidad. En cuanto a los chicos: llegó el destape. Cachete se cortó el pelo y se elongó. ¡Cómo bailaste y cómo cantaste! Inbal está sacando la perra y todo el zoológico de adentro. Esta fue la mejor performance que hicieron. Estuvieron muy bien. Elijo a la pareja de Cachete".

De Brito, entonces, quiso saber si Albinoni estaba de acuerdo con que la discusión con su equipo la sacó de eje. "Fue un crack. Un golpe duro que no pude asimilar. Fue una gran decepción para mí. Me sentí traicionada", explicó la actriz sobre los mensajes privados que envió a su equipo y que terminaron filtrándose a la prensa. Además, contó que cuando le tocó interpretar el tema de Ghost, la sombra del amor, se lo dedicó a su hijo, que murió recién nacido, y que a partir de ese momento comenzó a sentirse golpeada. "Quiero irme porque canto mal, pero no porque soy maltratadora o mala persona. Para mí fue como una discusión familiar. Mi personalidad es así: aunque me tiraran bombas, yo seguía para adelante. A mí me propusieron cambiarlos y no los cambiaría por nada del mundo", agregó.

Luego llegó el turno de Florez. "Es verdaderamente muy difícil, porque llega al corazón lo que han hecho. Luisa, no perdiste ninguna luz ni ningún carisma, vas a seguir siendo Luisa Albinoni. Lautaro estás cada vez mejor. Yo no noté que haya algún problema. No siento que lo hayan trasladado al escenario. Lo que pasó es que Cachete, hace dos galas, comenzó a crecer e Inbal esta noche hizo cosas que no había hecho nunca. Cachete está afinando, parece un profesional. Le encontró el agujero al mate. Los quiero a los cuatro, pero mi voto es para la pareja número uno". Así, con la elección de la humorista, Albinoni quedó fuera de concurso.

Sin embargo, las otras dos miembros del jurado tuvieron la oportunidad de despedirlos. "Todo lo que has vivido aquí, vas a ver, no mañana ni pasado, pero en un tiempo, que va a operar dentro tuyo y va a ser una transformación. Atravesaste muchas barreras en esta pista, a una edad en la que la gente generalmente no lo hace. Hay que valorarlo. Bravo, hermana", arengó Nacha. Y agregó: "Y vos, Lautaro, tenés un timbre de voz hermoso y fuiste un galán con ella", finalizó. "Tenés un carisma y un ángel hermoso, Luisa. Me hacés acordar mucho a Estela Rabal", sumó Karina.

"Esta pista me dio una gran felicidad. Gracias"; se despidió la actriz, en pleno ataque de llanto. "Cuando uno llora no puede hablar, y yo quiero decir muchas cosas... No puedo decir mi famosa frase, porque acá no me llenaron las bolas, aquí me trataron bien. Esta pista me revitalizó y ese cambio del que habla Nacha ya se produjo. A mis casi 70 años estoy convencida de que quiero seguir trabajando como actriz", finalizó.

