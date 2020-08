Cantando 2020: Floppy Tesouro cantó junto a Karina "Corazón mentiroso"

Floppy Tesouro se animó con un tema de Karina "La Princesita" Crédito: Jorge Luengo / Prensa LaFlia

8 de agosto de 2020 • 01:52

La encargada de cerrar la noche del viernes del Cantando 2020 fue Floppy Tesouro, que se animó a presentar "Corazón mentiroso", el popular tema de Karina "la princesita" Tejeda. Cuando entró al estudio, y luego de saludar a Ángel de Brito y a Laurita Fernández, la participante se mostró muy entusiasmada ante su nueva participación, y confesó por qué había propuesto esa canción: "Me encanta. Yo puse este tema porque me parece súper divertido, y ojalá que a Karina y al jurado les guste".

En la devolución, Nacha Guevara quiso tomarse un minuto y se le ocurrió proponerle a Ángela Leiva que cante "Te quiero", un título de su repertorio. Y pocos minutos después, la cantante por Twitter aceptó gustosa el reto.

Con respecto a la devolución, Nacha consideró que Floppy tiene mucha actitud: "Ahora la energía es más pareja. Fue un lindo momento, fue armonioso, me encanta cuando las cosas mejoran" (8).

Ángel luego le dio pie a Pepe Cibrián Campoy, y él cuestionó la escenografía porque consideró que no la usaron (voto secreto). Moria Casán coincidió con que la escenografía no la utilizaron para lucirse, y agregó: "Floppy tenés buena voz, sos una bomba, pero te falta interpretación, te falta coreo facial. En la canción no hubo una sola expresión de enojo, y mirás mucho para abajo. Y el tema no me hizo extrañar a Karina" (8).

Por último fue Karina, la intérprete de la canción, quien opinó: "A mí me gustó, pero me parece que le faltó interpretación, como dice Moria. Me parece que eso nace desde adentro, lo vi lindo por afuera, pero no sentí que sintieran lo que dijo la canción. Pienso que pueden dar mucho más" (5).

Por último, Floppy no quiso quedarse con las ganas y se animó pedirle a Karina cantar a dúo el estribillo del tema. Y de esa manera, la modelo se despidió con un puntaje que dejó un sabor agridulce.