Cantando 2020: Floppy Tesouro se le animó a La Princesita, y no la pasó bien

La participante encargada de cerrar la noche del lunes fue Floppy Tesouro, que, acompañada del cantante Pablo Turturiello interpretó "Fuiste", de Gilda. Pero al momento de la devolución sufrió de la lengua karateca no de Moria Casán, sino de Karina "La Princesita" Tejeda.

La modelo, que ahora también es cantante luego de lanzar su primer tema "Ojo por ojo", recibió por parte de Nacha Guevara una severa devolución: "Está bien, pero no pasa nada, ese es el tema. Lo correcto es el punto de partida, no el de llegada. La canción tiene muchas notitas, y ahí se te escaparon unas cuantas. Pero le está faltando algo que no sé qué es, ¿por qué no van a la bailanta, y después vuelven y agarran onda?" (voto secreto).

Luego llegó el turno de Karina, que le dijo a Floppy que ella había dicho en varios lados que sus devoluciones le parecían injustas, y Tesouro le respondió: "Me parece que vos decís que sos la cantante del jurado, pero a mí no me diste ninguna devolución", y ahí La Princesita respondió muy afilada: "Yo te hablé de lo vocal, pero no lo supiste entender. Una cosa es cantar y otra es interpretar. Desafinaciones hubo, hoy no me generó nada. Sí quiero destacar a Pablo que lo que hizo fue hermoso, pero la nota va más por Floppy" (6). Contra las cuerdas, Floppy solo atinó a contestar: "Vos me parece que tenés algo personal, pero no tuve desafinaciones".

En su turno, Pepe Cibrián Campoy se mostró más contento por el cuadro: "Yo sentí que sí expresaban, y no por estar en desacuerdo con mis compañeras, pero me pareció que estaba muy bien actuado, me gustó mucho, sinceramente les agradezco" (10). En el cierre, Moria Casán le preguntó a Floppy si sentía que le faltaba carisma, y que si acababa de lanzar su primera canción, pudo dolerle que la acusaran de desafinar. Dicho eso, luego concluyó: "Floppy te vi un poquito más baja de energía, te vi temblorosa, te falta explotar. Vos Pablo muy bien, pero el conjunto no me mató" (7).