Cantando 2020: la fuerte respuesta de Laura Novoa a Oscar Mediavilla

9 de septiembre de 2020 • 02:06

En la última noche de cuarteto, la encargada de abrir la pista de Cantando 2020 fue Laura Novoa. La actriz fue acompañada al estudio por su amiga, Carolina Papaleo, quien se convirtió en la protagonista impensada de su previa.

Ya desde su salida, Novoa cosechó los elogios de Moria Casán, quien en su última devolución le pidió que cambiara su postura personal. Sin embargo, aquel comentario despertó la malicia de Papaleo. "Yo le dije que deje de salir con la columna como si tuviera osteoporosis", relevó la actriz. "Es buena, pero bruta", respondió la protagonista de Poliladron, entre risas.

Ángel De Brito quiso saber si Novoa suele bailar cuarteto, y la actriz respondió, sincera: "No tengo mucho cuarteto, pero voy a intentar mentir lo mejor posible. Lo único que bailo es tango". Y, en otro tramo de la charla, Laurita Fernández les preguntó a las dos qué qué hacen los actores en los tiempos muertos entre toma y toma. "Escuchás música, leés, charlás con los técnicos. Yo nací en un teatro", explicó la participante. "Comen palta", acotó Moria Casán, pero Novoa no entendió la referencia. "Ella no sabe nada de nadie, en serio", la disculpó Papaleo.

Luego, sí, junto a Patricio Arellano, Novoa brindó una versión de "Beso a beso", el clásico de La Mona Jiménez. Tras escucharlos, Nacha Guevara (7) expresó: "Si te gusta tanto el tango, cuando abran las milongas vamos juntas. Lo que hicieron hoy estuvo mucho mejor. Laura estuvo más conectada, pero tiene que manejar las desafinaciones. De todos modos, valoro que cambiaste tu postura y te divertiste un poquito".

A su vez, Karina "La Princesita", dueña del voto secreto, quiso saber quién de los dos se había olvidado la letra en un tramo de la canción. Y ante la sincera respuesta de Novoa, expresó: "Puede que haya estado mejor, pero te tenés que soltar más. Siento que yo te tengo más confianza como cantante de la que te tenés vos. Me gustó hasta ahí".

Antes de que Oscar Mediavilla (6) diera su devolución, De Brito quiso que se explayara sobre sus declaraciones en el programa Hay que ver, donde se preguntó qué es lo que hacía una buena actriz como Novoa en un concurso de canto, pero la que tomó la palabra fue la aludida. "Yo le respondo: hay un 99 % de actores que están sin trabajo. Por otro lado, esto no es La Voz, es un concurso de show y no de canto específico. Y, además, soy una madre argentina con dos hijos y estoy laburando".

"Lo sé. Todo vino a cuenta de que algunos dicen que tengo favoritos. Por eso cuando me preguntan a mí por qué tengo debilidades, contesto que no tengo debilidades, simplemente tengo cabeza y pienso un poco. Afinación débil, mejoraste mucho con el tempo. Él cada día canta mejor", fue, entonces, la evolución del productor musical.

Finalmente, Casán (7)agregó: "Laura estuvo mucho mejor. Le falta bailar un poco más con la cadera y peso en la pisada, pero la voz estuvo bastante bien".