Cantando 2020: el gesto solidario de Moria Casán con Rocío Quiroz

Rocío Quiroz Crédito: Instagram

Debido a la tormenta de la madrugada del lunes, la casa de Rocío Quiroz fue seriamente destruida. Por ese motivo, no se presentó en la gala del lunes del Cantando 2020, y se limitó a dar una nota en un móvil.

En charla con Ángel de Brito y Laurita Fernández, Quiroz contó: "Fue algo horrible. Estábamos en casa, venía una tormenta pero no pensamos que era para tanto, y de repente empezó como un remolino, y explotó todo. Arriba estamos construyendo, y el viento tiró toda la construcción. Yo me quedé helada, empecé a gritar, pensamos que se venía todo abajo, mi bebé estaba desesperada llorando. La empecé a revisar, y tenía astillitas de vidrio. Fue algo horrible. Ahora la beba está bien, por suerte no le pasó nada a ella, ni a nosotros".

Por ese motivo, tras este duro momento, su regreso al Cantando 2020 durante la gala del martes fue una feliz noticia para los participantes y el público.

Al tomar la palabra durante el martes, Rocío expresó: "Primero quiero agradecerles a todos por sus palabras, desde que se enteraron lo que me pasó me llamaron todos los del jurado. A todos, gracias. A toda la gente que me escribió, también. Gracias a Dios estamos todos bien, me duele muchísimo porque queríamos terminar nuestra casa. Yo quería venir y estar acá con mi compañero".

Moria Casán, muy sensibilizada ante el tema, le había ofrecido a Rocío y a su familia la posibilidad de alojarse temporalmente en su hogar. Y durante la gala del martes, Ángel destacó que "la one" tuvo un gesto muy grande con ella. De ese modo, Moria comentó: "Hoy a la mañana, un gran amigo me comentó que un abogado muy prestigioso, el doctor Andrés Sánchez Ibarra, y acá no hay sarasa ni político de por medio, donó y puso a disposición un millón de pesos en materiales de construcción que van a ser enviados para la construcción de tu vivienda".

Entre lágrimas, la cantante se mostró muy conmovida: "Recibí ese mensaje y pensé: "Estoy leyendo mal". Y fue algo muy hermoso, muchísimas gracias a todos".

