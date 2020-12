Cantando 2020: Gladys "la Bomba Tucumana" eligió un tema que no convenció al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Gladys "La Bomba" Tucumana y Tyago Griffo volvieron al escenario de Cantando 2020 para interpretar "Cómo te extraño mi amor", de Leo Dan. "Lo escuchaba de chica y me recuerda a mi casa de la niñez junto a mi mamá. Les mando saludos a todas las enfermeras que se están ocupando de ella. La extraño mucho", expresó la intérprete de "La pollera amarilla".

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (7). "La canción no me gustó, pero rescato Tyago está más suelto corporalmente. Ya sabemos que cantan bien, así que fue más de lo mismo. En los últimos 100 metros se ven los campeones. Sorprendan", recomendó.

"Yo aconsejaría que elijan temas en los que se puedan lucir más. Les quedó bien, pero no fue ni muy muy ni tan tan. Gladys, ya deberías dejar de mirar el piso. Hubo cosas con la letra, que pueden pasar; no bajo nota por eso. Falta seguridad, nada más. Tyaguito está siempre bien", coincidió Karina "La Princesita", dueña del voto secreto durante esta nueva ronda de ritmo libre.

Oscar Mediavilla (6) también estuvo de acuerdo: "Opino lo mismo: podrían haber elegido algo que los hiciera brillar mucho más. No es un tema que los ayude a mostrar habilidad vocal. Este es el momento para pender fuego la pista, sobre todo ustedes que son cantantes. Incluso cuando cantaron juntos no sonaron parejos porque fraseaban de manera distinta. El tema que le va a gustar a la gente es el que ustedes hagan bien, este, pasó. Fue una elección tranquila, pero creo que no tomaron la dimensión de dónde están y que esto se está por terminar".

Para cerrar, Moria Casán (10) aseguró: "Voy a ser breve. Me encanta que mis compañeros hablen sobre lo que saben. Ellos saben de canto y yo de show".

