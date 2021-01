Cantando 2020: la gran noche de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz

Con "Cryin", Pablo Ruiz no logró convencer al jurado Crédito: Prensa LaFlia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 01:09

A solo quince días del final del Cantando 2020, la pareja compuesta por Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz avanza como una de las favoritas del jurado. Ellos interpretaron "Vivir sin aire", y los elogios no tardaron en llegar.

En la devolución, Nacha Guevara los felicitó, y aplaudió especialmente a Rocío: "Qué lindo vibrato tenés, hoy te luciste. El tema está muy bien, pero entramos en una mesetita me parece, pero es natural" (voto secreto). Karina "La Princesita" Tejeda se sumó a los elogios a Rocío: "Hoy por primera vez se notó una dulzura que te queda muy hermosa. Rodrigo siempre me encantás, y son una pareja que cantan con el corazón, lo que hicieron fue hermoso" (9). En su turno, Oscar Mediavilla aplaudió que se animaran a cantar "diferentes géneros", y agregó: "Ustedes son dos grandes cantantes, aunque no es la mejor canción que han cantado, pero elijan bien el repertorio y el camino va a ser mucho más fácil" (8). Por último, Moria Casán felicitó a Rodrigo: "Tenés una presencia escénica fuerte, y Rocío, me gusta como evolucionás en cuanto a tu postura escénica" (10).

A continuación, Patricio Arellano y Carla del Huerto se animaron a interpretar "Love of my Life", el clásico de Queen. La pareja demostró un gran dominio de la canción, y se llevó los aplausos de los especialistas.

Una suerte distinta corrieron Pablo Ruiz y Melina de Piano, que con "Cryin" de Aerosmith, no terminaron de entusiasmar al jurado.

Conforme a los criterios de Más información