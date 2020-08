Dan Breitman volvió a Laflia, tras su renuncia al "Bailando por un sueño" Crédito: Prensa Laflia

5 de agosto de 2020 • 01:25

Luego de su escandalosa pelea con Sofía Pachano y su renuncia al "Bailando por un sueño", Dan Breitman regresó a Laflia. Junto a Flor Anka, el actor fue el tercer famoso en salir al escenario del Cantando 2020 durante la noche del martes y brindó una versión de "Fuego de noche, nieve de día", el clásico de Ricky Martin.

Como ocurre habitualmente, los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández, le dieron la palabra, luego de la performance, a Nacha Guevara, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución, pero fueron interrumpidos por una furiosa Moria Casán.

Parada a un costado de la tarima y enardecida, la exvedette estalló en una ola de críticas a los conductores y a la producción por apurarla a la hora de dar sus devoluciones y no respetar lo pautado en su contrato. "Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Entiendo que todo tiene que ser dinámico para que entren las cuatro parejas, por la nueva vida y la nueva era. Yo firmé acá, o lo hice venir a César Carozza [su abogado] para que firme, para no ser jurado, porque yo jurado fui durante 10 años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que conozco y a los que no conozco, porque a mí me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espadas"

"Ahora, yo podía frenarlos cuando yo quiera, así me prometieron a mí. 'Moria tiene plano libre'. Tener plano libre, para mí, no es ser jurado como el jurado que está acá, puedo puntuar y puedo a la señorita coconductora 'pulpito' y decirte a vos, Ángel, que hables más, y quería decir una cosa de Adabel [Guerrero] porque eso es lo que yo arreglé", señaló, aludiendo a lo ocurrido al final de su devolución a la pareja anterior. "Entonces, si no se me respeta me voy, no tengo nada en contra de vos ni de nadie, y no me pagan para poner el culo ahí y dar devoluciones y que me estén corriendo, que si no viene el noticiero viene el Covid. No es así la vida", expresó, entre mohines de desaprobación.

Luego del monólogo de Casán, llegaron, sí, las devoluciones. "Dan, tenés una voz muy dulce y muy linda. La primera estrofa estuviste muy nervioso y te enfocaste en hacerlo bien, y eso te hizo perder espontaneidad. Ella es más poderosa vocalmente, pero vos, siendo actor, lo vas a compensar. El final fue precioso", opinó Guevara (8).

"Hay cantantes con técnica y otros con carisma, pero pocos tienen las dos cosas. Con ustedes tuve la piel de gallina toda la canción. Fue la primera pareja que me alucinó por completo", festejó Karina "La Princesita" (10). "A mí me parecieron comibles, tiernos, simpáticos. No fueron pretenciosos. Me encantaron. Fue un placer", coincidió Pepito Cibrián (9). Con 27 puntos, consiguieron una de las posiciones más altas de la ronda y quedaron fuera de la zona de riesgo.