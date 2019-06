El actor y bailarín se bajó del certamen tras su pelea con su compañera de baile, Sofía Pachano Crédito: Laflia / Jorge Luengo

En la emisión de anoche de ShowMatch , Marcelo Tinelli anunció que así como se incorporaba Nicolás Occhiato, el ex de Flor Vigna, al "Súper Bailando", un participante había tomado la decisión de "bajarse" del certamen: Dan Breitman .

El propio artista dio los motivos de su renuncia desde Twitter. "Quedé muy angustiado con lo que me pasó mediáticamente la semana pasada. Yo nunca en mi camino profesional tuve problemas con nadie y, sinceramente, ahora no me siento del todo bien para comenzar de 0", se sinceró Breitman, quien no se olvidó de agradecerle en su tuit a Tinelli y a los productores de ShowMatch, Federico Hoppe y el Chato Prada.

La noticia no fue tan sorpresiva si tenemos en cuenta el breve pero conflictivo paso que tuvo Dan por el reality. El actor y bailarín debutó con Sofía Pachano en la pista, y si bien sus coreografías fueron en la mayoría de los casos excelentemente recibidas por el jurado, entre ellos la relación nunca dejó de ser tensa.

El problema estalló la semana pasada, cuando ambos bailaron la salsa de tres con la mamá de Sofía, Ana Sans. La joven - quien comparte el ámbito laboral con su papá Aníbal, integrante del equipo que evalúa el desempeño técnico de las parejas-, sacó los trapitos al sol ante las preguntas de Tinelli.

"Estuve un mes tratando pero ya no sé cómo hablarle. Es difícil tener empatía con Dan. Es un gran artista, un gran bailarín pero él solo quiere hacer humor. Que él sea John Lennon en la previa no me importa, siempre y cuando al bailar seamos Los Beatles. No me quiere, qué le vamos a hacer", explicó la actriz de A Chorus Line.

Dan, por su parte, aclaró que él efectivamente prefiere hacer humor en la previa, y que no necesita de tantas horas de ensayo, dado que no comulga con lo obsesiva que es Sofía. "Cuando siento que las cosas me sobrepasan, me retiro. La tensión del lugar hace que no lo soporte. De miércoles a domingo ellos tienen A Chorus Line, entonces a la noche no se puede ensayar. Y yo no puedo al mediodía que es cuando quieren ellos", añadió el actor.

Por lo tanto, aunque en las últimas horas se le había designado una bailarina (Flor Paludi), Breitman tomó la decisión de irse del "Súper Bailando", mientras que Sofía seguirá adelante.