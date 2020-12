Cantando 2020: Jey Mammon renunció en vivo al programa Crédito: Prensa LaFlia

Carla del Huerto y su nuevo compañero, Patricio Arellano entraron al estudio de Cantando 2020 con una sorpresa: Jey Mammon. El músico y actor volvió al programa para despedirse definitivamente del concurso y explicar cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación.

"Los extraño mucho. Estoy bien. Mi papá está estable, pero todo el que tenga un familiar en terapia intensiva sabe que no hay un día igual a otro. Cuando vi que esto iba a ser largo, le dije a la producción que yo venía a cantar, pero me dijeron que bancara, que dejara que cante Patricio. Y, a su vez, tengo un proyecto muy personal que empieza en enero, así que lo voy a hacer, pero antes, quiero agradecerles, porque yo me considero músico desde siempre, y mi papá tiene mucho que ver con eso. Mi abuelo le cerró el piano con llave y lo mandó a la facultad, pero él y el resto de mi familia me apoyaron". Y continuó: "Les quiero agradecer a todos. Estoy renunciando al programa, claramente, y quiero decirles a mi coach y a Carlita que son dos de las cosas más lindas que me pasaron este año, que fue tremendo", expresó.

Después de que lo sorprendieran con un tape con lo mejor de su paso por el programa, los conductores Laurita Fernández y Ángel De Brito le preguntaron a Arellano -que hace unos meses renunció al concurso como partenaire de Laura Novoa- si aceptaba volver como titular. Mientras tanto, Carla, al borde del llanto le agradeció a Jey su generosidad.

Luego sí, Del Huerto y Arellano brindaron una versión de "Vivir lo nuestro", de Mark Anthony e India. Tras escucharlos, la primera de los miembros del jurado en dar su devolución fue Nacha Guevara (8). "¡Qué nochecita de emociones! Carla, te costó mucho el arranque, porque es como una montaña rusa pasar de lo que estabas sintiendo a lo que la canción proponía. Muy bien cantada, como siempre. Es muy difícil cantar este tipo de canciones. Y siento que nos falta esa cosa caribeña. Igual estuvo muy bien".

"Jey te amo y te vamos a extrañar. Se notó que Carla tenía tensas las cuerdas al principio, pero después supo solucionarlo. Pato, siempre bien. ¿La nota a la que no llegaste salía bien en el ensayo? Igual, el final estuvo bárbaro", agregó Karina "La Princesita" (8).

"Estamos en un momento especial. Si Carla está llorando, está llorando... Creo que cantaron muy bien. Pato, vos llegás a donde querés, pero esta vez ganó la emoción de lo que estamos viviendo", expresó, a su vez, Oscar Mediavilla (10).

Moria Casán, dueña del voto secreto, afirmó: "Jey, te quiero. Tenés una gran capacidad para improvisar, sos como un payador urbano. Te admiro y me encantan tus logros. Carla estaba muy emocionada y Patricio va a la cima, se le cae una piedra y vuelve a subir, es el monumento a la resiliencia. Esta vez, me conmovió mucho Jey y ellos no. La canción me hizo ruidito. Estuvieron bien, pero no lograron conmoverme. Jey logra que todas las primeras figuras le den bola. Cuando apareció Natalia Oreiro no lo podíamos creer. Ustedes, chicos, sigan adelante con la pasión que los caracteriza".

