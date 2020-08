Karina y un buen primer paso en el Cantanto 2020 Crédito: Gentileza Telefe

Una de las participantes que más expectativa generaba en Cantando 2020 finalmente hizo su debut en la noche del lunes. Karina Jelinek llegó a la pista para interpretar "La tonta", el popular tema de Jimena Barón. Acompañada del cantante Juan Pérsico (que llegó para secundarla luego de un cambio pedido por la modelo), ambos presentaron un número musical con un despliegue que incluyó un final en el que Karina expresó muy risueña: "Lo dejo a tu criterio".

Luego de terminar el número, confesó estar "nerviosa" y reveló que Jimena Barón le aconsejó tener "mucha actitud" al momento de interpretar la canción. "Hoy en día la gente necesita sonreír, y yo también, y este momento me hace sonreír", contó Jelinek, que confesó que si bien no se animaba a cantar, este era trabajo que "necesitaba".

Al momento de la devolución, Nacha Guevara dijo: "Kari, vos tenés una especie de ángel, que hace que lo que hagas tenga un punto de atracción. Además la puesta estuvo divertida, pero no pegaste una nota, prácticamente. Sos muy encantadora, eso lo diré siempre, pero con eso no alcanza".

Karina respondió que estaba "aprendiendo" y Nacha, filosa, contestó: "Qué suerte que te pagan para aprender" (5). Karina "La Princesita" Tejeda consideró que es importante para los cantantes que no tienen lo vocal, trabajar la actitud, y concluyó: "Para mí es lindo verte, me gustó, pero no me mató" (6).

A su turno, Pepe Cibrián Campoy opinó: "Me pareció encantadora, tiene un sentido profundo del humor hacia sí misma. Yo creo entender que esto no es un evento para cantar solamente, esto es un evento que considera la puesta, el look, la escenografía, el vestuario y además el encanto, y en ese sentido me pareció deliciosa, muy mona" (6).

Con respecto a cómo pasa la cuarentena, Jelinek contó: "Me morfé todo", y sobre su vida amorosa confirmó: "Ya mi corazón no tiene GPS". Moria Casán, al momento de hacer la devolución, le preguntó si le había molestado que dijeran que "estaba en pareja con una chica", y la modelo contestó: "Es que no me gusta que se hable de mi privada. Yo nunca dije que estaba con alguien. Hace poco hice una entrevista y dije que estoy soltera, y se metieron en mi vida privada y no me gustó".

Finalmente, Moria sobre el número evaluó: "Sabés cómo seducir, y verte siempre es un placer. Pero ya conocemos tus gatuneadas, en el sentido de que sos como una gatita. Si bien no acertaste notas, lo hiciste entre cantadito y habladito" (voto secreto).

Con un puntaje que no deslumbró, pero lejos de estar entre los más bajos, Jelinek logró así un buen debut en el Cantando 2020.